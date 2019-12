Regali Natale Star Wars: la nostra guida all’acquisto

Regali Natale Star Wars è la nostra guida che vi permetterà di trovare la migliore proposta per un regalo per tutti gli appassionati di Guerre Stellari. Si tratta di uno strumento di facile consultazione che vi offrirà tutta una serie di suggerimenti per decidere qualche gadget legato a questo mondo, che potete regalare ad amici e parenti a Natale, qualunque sia il vostro budget!

Regali Natale Star Wars: la nostra selezione

Come si può fare per consultare la guida Regali Natale Star Wars? Semplice! Basta scorrere per troverete tutte le nostre proposte, comodamente suddivise. Troverete anche una breve descrizione di ciascun prodotto, con tanto di suggerimento su chi potrebbe particolarmente apprezzare una proposta del genere. Non manca poi ovviamente il prezzo effettivo, ma soprattutto le eventuali offerte! Ci sono infatti occasioni in cui particolari prodotti arrivano a costare molto meno del solito e può essere l’occasione ideale per fare un figurone con gli amici!Tutto chiaro? E allora partiamo con il viaggio nel mondo di Star Wars!

Fino a 20€

Una serie di oggetti dal prezzo contenuto, ma d’effetto e perfetti da regalare agli amici: dalle action figure fino ad alcuni strumenti utili per la vita di tutti i giorni.

Tazza Star Wars

Una speciale tazza a tema Star Wars che cambia il suo design con il calore delle bevande versate all’interno. Tutte le spade laser dei principali personaggi della saga si “accendono” una volta aggiunta la vostra bevanda preferita!

La Star Wars Lightsaber Heat Change Mug è disponibile a circa 12€.

Star Wars: Atlante Galattico

Un vero e proprio atlante illustrato per scoprire i mondi di Star Wars: da Alderaan e Naboo a Tatooine e Yavin 4. La guida ideale per chiunque voglia conoscere le epiche storie e le affascinanti creature che popolano l’intera saga di Star Wars.

Tra le 80 pagine che compongono l‘Atlante Galattico, troviamo moltissime mappe, grafici, illustrazioni (ad opera di T. McDonagh) e profili del personaggi principali e secondari oltre ad una sequenza cronologica dell’intera saga (dalle Guerre dei Cloni tra la Repubblica e i Separatisti, alla Guerra Civile Galattica tra l’Impero e l’Alleanza Ribelle, e oltre).

Star Wars: Atlante Galattico è disponibile a 18€.

Funko- Pop Star Wars – The Child

Sin dalla sua prima apparizione nella serie TV Star Wars: The Madalorian, The Child, meglio conosciuto come Baby Yoda, ha subito conquistato i cuori dei fan della serie. Per questo motivo Funko ha realizzato un nuovo Funko – Pop raffigurante il tenerissimo baby alieno.

Completate la vostra collezione di Funko – Pop con questa new entry in vinile alta 9 cm.

Funko- Pop Star Wars: Mandalorian-The Child è disponibile a circa 20€.

Lampada Star Wars

Particolare lampada a tema Star Wars con effetti di luce Amazing Optical Visual Illusion. La lampada è alimentata con cavo USB per illuminare le stanze dei veri appassionati della saga con una luce dal design particolare.

I disegni raffigurano i personaggi principali della saga come Darth Vader, Yoda e tanti altri. La lampada è dotata del touch control che le permette di cambiare colore tra: osso, verde, blu, giallo, ciano, rosa, bianco o un cambio di colore continuo.

La lampada 3D a Tema Star Wars è disponibile a circa 15€.

Fino a 50€

Alcuni oggetti che vanno al di là dei semplici gadget.

Maglione Natalazio Wookie

In vista delle festività natalizie e quindi di una nuova febbre di Star Wars che impazza con il nuovo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il maglione natalizio Wookie è un acquisto invernale da considerare.

Si tratta di un maglione 100% lana lavorato a maglia senza stampe che si preoccuperà di tenervi caldo durante i mesi più freddi e di celebrare le festività con un perfetto stile Kitsch che non guasta mai.

Il Wookie Christmas Jumper è disponibile a circa 44€.

Star Wars La Saga Completa (9 film)

Rivivi l’avventura completa della spettacolare saga di Star Wars! Un’imperdibile collezione in DVD o Blu-ray che racchiude i 9 film della saga per un totale di oltre 40 di film e più di 10 ore di contenuti speciali tutti a tema Guerre Stellari.

Il cofanetto contiene:

La Minaccia Fantasma; (Star Wars I)

L’attacco dei Cloni; (Star Wars II)

La Vendetta dei Sith; (Star Wars III)

Una Nuova Speranza; (Star Wars IV)

L’ Impero Colpisce Ancora; (Star Wars V)

Il Ritorno dello Jedi. (Star Wars VI)

I contenuti speciali, invece, sono:

Commento Audio di George Lucas e della troupe

Commento audio da interviste con il cast e la troupe

45 scene tagliate ed estese

Interviste con il Cast e la troupe

Oggetti, Modellini e Costumi

Dipinti e bozzetti

Documentari e Approfondimenti

Oltre 90 Minuti di parodie di Star Wars La Saga completa di Star Wars è disponibile a circa 34€ per la versione in DVD.

Risiko versione Star Wars

La versione stellare dell’immortale gioco da tavola Risiko!

Ricreate i momenti più intensi delle guerre stellari con la speciale tavola da gioco TIE Fighter che dispone di ben tre teatri di combattimento realizzati appositamente per questa versione del gioco. I classici carri armati sono stati sostituiti da alcuni dei più famosi veicoli della serie tra cui il Millennium Falcon.

Il gioco offre due modalità differenti a 2 giocatori o a 2 squadre che dovranno decidere se vestire i panni dell’Alleanza Ribelle o dell’Impero.

A chi è adatto: Appassionati di giochi da tavolo e collezionisti

Prezzo consigliato: 39€ in offerta

Oltre i 50€

Gadget e accessori da vero fan della saga di Star Wars!

Star Wars Jedi Fallen Order – PlayStation 4

Star Wars Jedi: Fallen Order è il nuovo videogioco della saga pubblicato da Electronic Arts. Questo capitolo è ambientato dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith in cui cadde l’Ordine dei Jedi. Vestirete i panni di Cal Kestis, un giovane Padawan sopravvissuto all’Ordine 66, l’ordine segreto impartito dall’Imperatore per eliminare tutti i Jedi. Nel gioco si dovrà fare i conti con i fantasmi del passato di Cal, portando a termine il suo addestramento e apprendendo l’arte della spada laser per contrastare l’Impero e i suoi temibili Inqiuisitori.

Questo nuovo capitolo della serie si focalizza sulla terza persona con dinamiche esplorative che coinvolgono la scalata e il platforming nell’ambientazione, ma il percorso sarà sempre comunque guidato. E’ presente una interazione con l’ambiente anche grazie ai poteri Jedi, che permettono al player di spostare oggetti e creare meccaniche che si andranno ad integrare con la fase esplorativa

Star Wars Jedi: Fallen Order è ora in offerta a 42€.

Valigia Storm Trooper

Per viaggiare con stile ovunque nel mondo! Questa valigia Storm Trooper targata American Tourister è il gadget per tutti gli appassionati della saga di Star Wars che vogliono iniziare ad esplorare la Terra in lungo e largo. Le dimensioni della valigia (56 x 45 x 25 cm) permettono infatti di utilizzarla come bagaglio a mano anche sulle compagnie di volo Low Cost.

Presenta un tipo di guscio duro in grado di resistere ai possibili danneggiamenti ed è caratterizzato da una fantastica decorazione da StormTrooper.

A chi è adatto: Viaggiatori e collezionisti

Prezzo consigliato: 55€

BB-8 Androide Interattivo

BB-8 arriva direttamente a casa vostra con il nuovo Androide Interattivo che riconosce e risponde ai comandi vocali. Il droide è compatibile con i dispositivi iOS e Android e può essere controllato entro un raggio di ben 30 metri. Scaricando l’applicazione gratuita, si ha accesso a moltissime funzioni varie e divertenti come la modalità pattuglia o la riproduzione virtuale di registrazioni olografiche.

Il drone, inoltre, è programmato per apprendere le abitudini dell’utente dai comandi vocali: una personalità adattiva che cambia giorno dopo giorno. BB-8 mostrerà una vasta gamma di espressioni e azioni e risponderà rapidamente ad ogni comando vocale. L’androide ha anche un supporto di ricarica a induzione che fornisce una durata della batteria di circa 60 minuti per ogni ricarica.

A chi è adatto: Collezionisti

Prezzo consigliato: 89€.

Casco Darth Vader

Per chi desidera immergersi completamente nel lato oscuro della saga di Star Wars, arriva niente meno che il casco di Darth Vader.

Si tratta di una fedele riproduzione del casco del Villain per eccellenza di Guerre Stellari, realizzato con una grande cura nella realizzazione e nei dettagli. Il casco è indossabile e, grazie ad un microfono posizionato al suo interno, permette di alterare la voce di chi lo indossa riproducendo lo stesso iconico effetto sonoro del film.

A chi è adatto: Ragazzi da 14 Anni in su e collezionisti

Prezzo consigliato: 121€.

LEGO- Starwars Millennium Falcon

Questo bellissimo set include 7 personaggi LEGO Star Wars tra cui: Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O.

I dettagli esterni del modello del Millennium Falcon LEGO Star Wars includono una torretta superiore e inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure), 2 shooter a molla, una rampa abbassabile e cabina di pilotaggio apribile per 2 minifigure.

A chi è adatto: Ragazzi da 9 Anni in su e collezionisti

Prezzo consigliato: 159,99 €