Regis Philbin: morto il leggendario conduttore televisivo

Il conduttore televisivo Regis Philbin, noto per aver ospitato Live With Regis e Kathie Lee e Who Wants to Be a Il Milionario, è morto all’età di 88 anni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia con un comunicato. Si legge: “Siamo profondamente rattristati di condividere che il nostro amato Regis Philbin è deceduto ieri sera per cause naturali. Un mese dopo il suo 89esimo compleanno”. E ancora: “La sua famiglia e i suoi amici sono per sempre grati per il tempo che abbiamo trascorso con lui”. Così conclude: “Per il suo calore, il suo leggendario senso dell’umorismo e la sua singolare capacità di trasformare ogni giorno in qualcosa di cui valga la pena parlare. Ringraziamo i suoi fan e ammiratori per il loro incredibile supporto durante i suoi 60 anni di carriera”.

Ingresso nel mondo dello spettacolo grazie a The Tonight Show

Laureato all’Università di Notre Dame e veterano della Marina, Philbin è entrato nel mondo dello spettacolo nel 1955 con il The Tonight Show. Ha lavorato come presentatore prima prima di diventare il compagno di Joey Bishop in The Joey Bishop Show della ABC nel 1967. Philbin si è unito in seguito a Cyndy Garvey in quello che fu poi intitolato The Morning Show nel 1983. Nel 1985 Kathie Lee Gifford assunse l’incarico di co-conduttore e il talk show di New York entrò in sindacato nazionale nel 1988 con il titolo Live With Regis e Kathie Lee.

A seguito di una ricerca di un sostituto, Philbin fu accoppiato con Kelly Ripa. Lo spettacolo fu ribattezzato Live With Regis e Kelly fino a quando Philbin uscì dalla serie nel 2011. Philbin era anche il conduttore di di Who Wants to Be a Il Milionario della ABC, un adattamento del game show britannico. Il gioco a quiz a scelta multipla è diventato subito un cult, trasmesso cinque sere a settimana.