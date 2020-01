Fu il regista di Suicide Squad a rifiutare di tornare nel sequel

Correva l’anno 2016 e arrivava nelle sale Sucide Squad, discusso film dell’universo DC Comics. Nonostante un’accoglienza controversa da parte di critica e appassionati (con la nascita di uno dei primi casi recenti di richiesta dell’uscita di una Director’s Cut) il film ha avuto degli elementi molto apprezzati. E così, dopo un po’ di riflessioni, è arrivato l’annuncio di un sequel di Suicide Squad, ma con un nuovo regista.

Suicide Squad, in origine David Ayer doveva occuparsi anche del sequel

A occuparsi della pellicola che è attualmente in realizzazione, infatti, non sarà più David Ayer bensì James Gunn. L’autore di Guardiani della Galassia ha preso in mano il progetto durante il periodo in cui è stato lontano dai Marvel Studios. Originariamente però sembra che fosse proprio David Ayer la scelta degli studios per questo sequel. Il regista tuttavia ha deciso di rinunciare a questa possibilità, scegliendo altri progetti.

Lo ha spiegato lui stesso in una recente apparizione alla Television Critics Association. In questa occasione, oltre a spiegare in che stato è lo sviluppo di Gotham City Sirens, Ayer ha anche parlato del sequel di Suicide Squad, dichiarando:

“Ho avuto la possibilità di farlo, ma ho scelto di andare in un’altra direzione. Adoro il fatto di poter creare mondi e adoro la forza della IP e dei suoi fan. È pericoloso, è un po’ come fare il giocoliere con le motoseghe, ma ne sono attratto ed è sicuramente un’arena in cui combatterò ancora“.

Nel frattempo, come anticipato, il nuovo capitolo dedicato al team di villain procede sulla sua strada. Intitolato The Suicide Squad, più che un seguito promette di essere un vero rilancio della saga, con relativamente pochi legami con il predecessore. Sarà proprio così? Staremo a vedere, mentre attendiamo l’uscita nelle sale di questo nuovo pezzo dell’universo cinematografico DC Comics, fissata per il 6 agosto 2021.