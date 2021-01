Ernie Hudon ha apprezzato il remake di Ghostbusters ma è stato un errore

Correva l’anno 2016 e nelle sale arrivava il remake di Ghostbusters. Una pellicola incredibilmente contestata dagli appassionati, fin dai primi annunci a riguardo. Voci all’epoca parlavano di un progetto estremamente ambizioso, che avrebbe dovuto dare vita a un intero universo cinematografico legato agli Acchiappafantasmi. L’idea è poi naufragata in seguito ai risultati mediocri al botteghino della pellicola. Ora, a distanza di anni e con un nuovo capitolo di Ghostbusters in arrivo, uno degli interpreti originali riflette su quel progetto.

Ernie Hudson commenta il remake di Ghostbusters

Tutto parte parlando proprio del nuovo capitolo in arrivo. Ghostbusters: Legacy non sarà infatti un rifacimento dell’originale, ma di un seguito diretto sebbene la formula verrà probabilmente rinnovata come conseguenza dei quasi 30 anni che lo separano dal predecessore. Ragionando e spiegando questo concetto Ernie Hudson, che nel film del 1984 interpretava Winston Zeddemore, ha dichiarato:

“Non è un reboot. Perché quando dici reboot ti riferisci al terzo film, quello con le protagoniste donne, che ho apprezzato molto in realtà. Ho decisamente adorato chiunque vi abbia preso parte. Sono tuttora un fan di Paul Feig. Comunque loro hanno cercato di fare un reboot. E per me reboot significa che stai cercando di rifare il film. Un’altra versione di ciò che abbiamo già fatto. E credo che quello fosse un errore. Non era una continuazione o un’estensione dell’originale.

Era una sorta di universo differente, capisci? È come se fosse qualcosa di simile a noi, ma siamo noi, ma non siamo noi allo stesso tempo. In quell’universo, sono donne. Non so. È stata una scelta“.

Insomma, pro e contro sul piatto della bilancia per questo remake di Ghostbusters secondo l’attore. E voi cosa ne pensate? Condividete le idee di Hudson a riguardo? E soprattutto, quali sono le vostre aspettative per Ghostbusters: Legacy? Siete curiosi di vedere cos’ha in serbo questo terzo, attesissimo capitolo della saga?