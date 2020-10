Resident Evil: svelato il cast ufficiale del reboot

Il cast del reboot del film Resident Evil in arrivo è stato svelato. Include alcuni attori di titoli come Ant-Man and The Wasp, The Umbrella Academy, Arrow, Flash e altri. Nel cast troviamo Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia e Neal McDonough. Sarà il settimo film totale di Resident Evil di Constantin Films, ma il primo di una nuova linea per il franchise. È un reboot completo della storia che è diventata molto nota per la protagonista Mila Jovovich.

Il cast di Resident Evil

Il cast e i rispettivi personaggi sono stati rivelati. Scodelario interpreta Claire Redfield, John-Kamen è Jil Valentine, Amell è Chris Redfield, Hopper è Albert Wesker, Jogia è Leon S. Kennedy. McDonough è William Birkin. La storia si svolge in una notte fatale a Raccoon City nel 1998 e vede protagonisti un cast emozionante nei ruoli degli iconici personaggi del gioco. “Con questo film volevo davvero tornare ai primi due giochi originali e ricreare la terrificante esperienza viscerale che ho avuto quando li ho giocati per la prima volta, raccontando allo stesso tempo una storia umana radicata su una piccola città americana morente che si sente sia riconoscibile che rilevante per il pubblico di oggi”, ha detto lo scrittore e regista di Resident Evil Jonathan Roberts.

Tra questi membri del cast, viene proposto un impressionante riassunto dei lavori precedenti. Amell e McDonough sono apparsi nei programmi TV della DC Comics della CW. McDonough e John-Kamen hanno entrambi fatto parte del Marvel Cinematic Universe ma non sono mai apparsi con lo stesso titolo. Scodelario è apparso nei franchise di Pirati dei Caraibi e Maze Runner. Hopper si è visto di recente nel ruolo in The Umbrella Academy.