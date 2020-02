Resident Evil: primi dettagli per la serie Netflix

Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence, Resident Evil, serie basata sul celebre franchise videoludico di Capcom, sarà formata da 8 episodi della durata di un’ora. Arrivano quindi le prime anticipazioni dello show previsto su Netflix. Il portale ci aggiorna inoltre sulle riprese, che dovrebbero svolgersi da giugno ad ottobre in Sud Africa. Tutto ciò in vista di una uscita probabile nel 2021, naturalmente ancora da confermare. Inoltre, grazie a una nuova descrizione diffusa in rete da Netflix, e subito rimossa, arriva qualche dettaglio sulla trama.

Resident Evil ha generato sei adattamenti cinematografici

Questo quanto trapelato: “La città di Clearfield, Maryland, è rimasta a lungo nell’ombra di tre colossi apparentemente separati tra loro”. Ovvero: “La Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, D.C.”. Ma qualcosa sta per cambiare: “Oggi, a ventisei anni dalla scoperta del T-Virus, i segreti custoditi dai tre inizieranno a rivelarsi con i primi segnali dello scoppio dell’epidemia”, si legge nella sinossi recuperata tramite WaybackMachine.

Ricordiamo che la saga videoludica Capcome di Resident Evil ha generato ben sei adattamenti cinematografici tutti con protagonista Milla Jovovich nei panni di Alice. un personaggio creato ad hoc per il cinema. Le varie pellicole hanno visto l’apparizione di alcuni celebri personaggi dei videogiochi. Parliamo di Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Carlos Olivera. Oltre a Albert Wesker, Barry Burton, Ada Wong e James Marcus.

Riguardo il videogioco, Resident Evil è un media franchise survival horror di successo che ha preso vita nel 1996. La serie gode di grande popolarità nell’ambiente dei videogiochi survival horror. A fine anno del 2019 sono usciti 132 titoli e le copie vendute in totale ammontano a 93 milioni di unità. L’ambiente è stato influenzato pesantemente sia da George A. Romero e dai suoi film sugli zombi, sia dalla serie di videogiochi horror Alone in the Dark.