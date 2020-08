Resident Evil: presentata la serie su Netflix

Dopo più di un anno di speculazioni, Netflix ha finalmente confermato che è in lavorazione un adattamento live-action del leggendario franchise survival-horror di Capcom, Resident Evil. Stando a quanto trapelato, racconterà una nuova storia su due linee temporali. In una breve sinossi, il colosso dello streaming fa sapere che: “Nella prima linea temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker vengono trasferite a New Raccoon City in età adolescenziale. Più tempo trascorrono lì, più si rendono conto che la città è più di quello che sembra e il loro padre (ndr: Albert Wesker, presumiamo!) potrebbe nascondere oscuri segreti. Segreti che potrebbero distruggere il mondo”.

Resident Evil divisa su due linee temporali

Netflix ancora scrive: “Riguardo la seconda linea temporale, ben oltre un decennio dopo il futuro: sono rimasti meno di quindici milioni di persone sulla Terra. E più di sei miliardi di mostri – persone e animali infettati dal virus T. Jade, che ora ha trent’anni, lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i suoi segreti del passato – su sua sorella, suo padre e se stessa – continuano a perseguitarla”.

La piattaforma streaming ha rivelato che la prima stagione di otto episodi della durata di un’ora sarà portata in vita dallo showrunner e scrittore Andrew Dabb (Supernatural) e dal regista Bronwen Hughes (The Walking Dead). Sia Dabb che Hughes saranno produttori esecutivi insieme a Robert Kulzer e Oliver Berben di Constantin Film e Mary Leah Sutton. “Resident Evil è il mio gioco preferito di tutti i tempi”, ha spiegato Dabb. “Sono incredibilmente entusiasta di raccontare un nuovo capitolo di questa storia e portare la prima serie di Resident Evil ai membri di Netflix in tutto il mondo”.