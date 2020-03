Restate a casa, lo dice anche Lucca Comics and Games

Proseguono anche nella settimana in arrivo le misure del Governo per contenere la diffusione del contagio da nuovo Coronavirus o COVID-19. Sono sempre di più le iniziative che invitano gli italiani a restare a casa il più possibile, cercando di evitare le uscite non essenziali. Queste spesso passano dalla creazione di nuovi contenuti per allietare il periodo a tutti. Ed è proprio questo che punta di fare Lucca Comics and Games sostenendo la campagna.

Lucca Comics and Games prepara un palinsesto speciale per dire a tutti: “Restate a casa”

Riprenderanno infatti a brevissimo le attività sul canale Twitch della manifestazione. Ci saranno due format principali, ognuno con una puntata a settimana per farci compagnia nei prossimi giorni. Il primo appuntamento sarà RPG Night Live, che ci mostrerà le sfide tra i giocatori che più hanno fatto emozionare gli appassionati di GDR nel corso del 2019. Tutto ovviamente realizzato nel rispetto delle disposizioni normative, giocando su un tavolo virtuale, ognuno da casa propria.

Secondariamente per gli amanti della nona arte e più in generale del mondo del disegno, torna Live Drawing, che ci mostrerà grandi illustratori al lavoro, mentre ci raccontano di più di loro e delle loro passioni. Saranno ovviamente moltissimi gli ospiti eccezionali che vi prenderanno parte, per rendere questi format ancora più coinvolgenti ed emozionanti.

Non finisce qui! Lucca Comics and Games ha infatti lanciato anche la campagna #INerdAtHome, invitando tutti a mostrare nei propri post 5 attività con cui si stanno tenendo impegnati durante la quarantena. Il mondo Nerd è pronto ad aiutare tutti a superare questo momento difficile.

Inoltre, a partire dal 20 marzo, prenderà il via un’asta di beneficenza realizzata in collaborazione con Associazione Area Performance Onlus e Catawiki. Il ricavato andrà al sistema sanitario per fronteggiare l’emergenza. E se ancora non vi basta, sul profilo Spotify di Lucca Comics and Games troverete tante playlist basate sui tanti artisti passati dal mitico Main Stage. Insomma, restate a casa, che è più sicuro e divertente!