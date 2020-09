La reunion di “Friends” di HBO Max è stata rinviata due volte, ma gli Emmy ha regalato un bel momento ai fan della serie, riunendo alcune delle sue star. Durante i 72° Primetime Emmy Awards di domenica sera, il conduttore Jimmy Kimmel ha parlato di Jennifer Aniston, nominata come attrice protagonista in una serie drammatica per “The Morning Show”, che è apparsa in precedenza nella trasmissione in diretta per un breve momento. Jennifer Aniston è tornata “a casa”, ed è stato raggiunta per la prima volta da Courteney Cox. “Certo che sono qui”, ha detto Cox. “Viviamo insieme.” Aniston è intervenuta: “Sì, siamo compagni di stanza dal 1994, Jimmy”.

La reunion a sorpresa ha coinvolto gran parte del cast

Successivamente Lisa Kudrow si è unita alla chiamata virtuale, completando la tripletta femminile di “Friends” agli Emmy. “Dove altro potrei vivere?” ha esordito la Kudrow, ridendo della domanda di Kimmel sul perché non vivesse con la sua vera famiglia. È poi apparsa anche la star di “Ozark” Jason Bateman. “Oh guarda chi è, l’ospite più maleducato. Mi stai chiamando per cacciarmi anche me da casa mia?” Bateman ha chiesto a Kimmel, che durante la telefonata si è riferito a lui come Ross, il personaggio di “Friends” interpretato da David Schwimmer. Aniston ha infine scherzato sul fatto che Bateman sarebbe rimasto con lei “fino a quando non andrà al college”.

L’intero cast di “Friends“ si riunirà su HBO Max, ma la produzione è stata ritardata due volte a causa della pandemia di coronavirus. Doveva girare a marzo, ma è stato posticipato alla fine dell’estate, fino a quando le riprese sono state ritardate indefinitamente ad agosto. Friends è stata una delle serie tv più popolari di sempre, ed è andata in onda per 10 stagioni su NBC: l’ultima puntata era stata trasmessa il 6 maggio del 2004. Negli ultimi anni tutti gli episodi di Friends erano disponibili su Netflix, prima che HBO ne comprasse i diritti per trasmetterli sul nuovo HBO Max.