Una reunion virtuale per Smallville

Il cast di Smallville si riunirà virtualmente per uno scopo nobile: un evento con finalità benefiche. A questo parteciperanno tutti i protagonisti principali della serie. Troveremo infatti Tom Welling, Michael Rosenbaum e Kristin Kreuk, interpreti rispettivamente di Clark Kent, Lex Luthor e Lana Lang. Il trio si riunirà per svelare i retroscena della serie, ricordare lo show e rispondere alle domande degli spettatori. Alla chat insieme agli attori possono infatti partecipare i vincitori di un contest. Le donazioni andranno a sostenere le attività della Ronald McDonald House di Los Angeles, associazione che ha lo scopo di aiutare famiglie che hanno figli ricoverati in ospedale. Nell’ultimo periodo sono varie le reunion del cast di una serie tv per l’emergenza, come quella de La tata e di Parks and Recreation.

Smallville racconta le avventure di Clark Kent

Ricordiamo che Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 16 ottobre 2001 al 13 maggio 2011, in 10 stagioni. Fa parte dell’universo multimediale legato alle avventure di Superman, benché si distacchi dalle avventure del supereroe principalmente per il fatto che è ambientato ai giorni nostri e non rispetta quindi la cronologia classica legata al protagonista. In Italia è stata trasmessa per la prima volta dal 2002 sui canali pay e free del gruppo Mediaset.

La serie creata da Alfred Gough e Miles Millar racconta le avventure del giovane Clark Kent (interpretato da Tom Welling) nella cittadina di Smallville durante il periodo in cui il protagonista scopre e inizia a controllare uno alla volta i suoi innumerevoli poteri, e dei primi passi del giovane Lex Luthor (Michael Rosenbaum) inserito, almeno inizialmente, non come supercriminale bensì come co-protagonista. L’intento della serie è quello di mostrare i passaggi che porteranno Clark a divenire il celeberrimo supereroe e Lex il suo acerrimo nemico.