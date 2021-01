Dexter: Michael C. Hall spera che il revival rimedi al finale insoddisfacente

Michael C. Hall, che ha recitato in Dexter per otto stagioni, spera che la serie revival compensi il finale di stagione. Rilasciato nel 2006, Dexter è diventato rapidamente una delle serie più popolari di Showtime, con Hall che ha ricevuto elogi dalla critica per la sua interpretazione dell’antieroe. Dopo otto stagioni di successo, Dexter si è conclusa nel 2013 con un finale di serie considerato uno dei più controversi nella storia della televisione. Nell’episodio finale, gli spettatori hanno assistito a Dexter Morgan che fingeva la propria morte e diventava un boscaiolo isolato in Oregon. A ottobre, Showtime ha sorpreso e deliziato i fan di Dexter quando ha annunciato che lo show sarebbe tornato per una serie limitata di 10 episodi, con Hall pronto a riprendere il suo ruolo.

La breve sinossi di Dexter

Guidato dallo showrunner originale Clyde Phillips, che è uscito dalla serie dopo la sua quarta stagione, la stagione 9 di Dexter dovrebbe uscire nel 2021. Finora, il revival ha tenuto nascosti i dettagli della trama, ma Showtime ha suggerito che la serie si svolgerà un decennio dopo gli eventi del finale e ha rilasciato la breve sinossi. Ovvero: “Il revival vede il personaggio che ora vive sotto falso nome in un mondo lontano da Miami”. Ora, Hall parla di ciò che spera di offrire ai fan con il ritorno di Dexter e forse l’oscuro passeggero del personaggio.

Le parole di Hall

Attraverso The Daily Beast, Michael C. Hall rivela che vuole che la stagione 9 fornisca una conclusione soddisfacente. Affermando che è entusiasta di tornare nei panni di Dexter sei anni dopo il controverso finale, Hall ha dichiarato: “Le persone hanno scoperto il modo in cui quello spettacolo lasciava le cose piuttosto insoddisfacenti, e c’è sempre stata la speranza che sarebbe emersa una storia che sarebbe valsa la pena. raccontare”. Hall ha spiegato che riteneva che le azioni del protagonista principale nel finale fossero giustificabili, così come le critiche che l’episodio ha dovuto affrontare. Ammettendo che dopo la fine dello spettacolo, si chiedeva spesso: “Che diavolo è successo a quel ragazzo?” Hall ha infine si è detto entusiasta di avere la possibilità di affrontare ancora una volta il personaggio di Dexter.