Rey Mysterio: un primo teaser per la serie animata

La superstar della WWE Rey Mysterio ha condiviso un breve teaser per la sua prossima serie animata omonima a tema lucha libre. “Listos! Preparati! È ATTIVO! Booyaka! @CartoonLA @losvivacalavera # 619 #reymysterio #cartoonnetwork”, ha twittato Mysterio. Il teaser, lungo otto secondi, mostra un Rey Mysterio animato che si alza da sotto la rampa d’ingresso. Si ferma a posare di fronte al pubblico mentre un annunciatore chiama il suo nome. Dietro Mysterio, il Jumbotron mostra il suo volto con una delle sue maschere distintive. Mysterio salta poi sul ring per assumere una posa minacciosa mentre il teaser termina con una ripresa del logo della serie Rey Mysterio.

Il wrestler protagonista di tante avventure

La notizia di una serie animata di Rey Mysterio è stata rivelata per la prima volta il 4 settembre durante un panel a sorpresa che celebrava il Cartoon Network Day, che comprendeva Mysterio, Jaime Jiménez Rión (Cartoon Network Content Director per Messico e Colombia) e veterani dell’animazione maschera. La serie Rey Mysterio racconterà le sue avventure contro forze inimmaginabili mescolando il mondo del wrestling con il mistero, la magia e il soprannaturale.

“Dopo 35 anni di carriera e molteplici successi, mi mancava ancora qualcosa. Ho sempre desiderato una serie animata con il personaggio di Rey Mysterio e quando l’Hermanos Calavera mi ha presentato la loro idea, sono rimasto subito affascinato“, ha detto Mysterio. “Lavorare con Cartoon Network è stato incredibile, non riesco a pensare a nessuno migliore di questo gruppo per rendere questo progetto una realtà.”

“Siamo molto entusiasti di poter finalmente annunciare questo progetto e ansiosi di condividere il risultato con i nostri fan e fan di Lucha Libre”, ha detto Jiménez Rión. “Lavorare con Rey Mysterio e ¡Viva Calavera! È stato un piacere e siamo sicuri di avere una storia incredibile da raccontare. Ci sono molti elementi da evidenziare: il Messico come elemento centrale nella creazione di questo progetto, il livello di azione, i personaggi ei rischi che abbiamo preso per far risuonare questa storia e entrare in contatto con molti fan in tutto il mondo”.