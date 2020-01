Rian Johnson avrebbe voluto il regista di The Lighthouse per Star Wars

A poche settimane dal 92° Academy Awards, Rian Johnson, che ha scritto e diretto Knives Out, ha confessato un suo desiderio. Avrebbe infatti voluto che Robert Eggers, regista di The Lighthouse, avesse deciso di dirigere un altro film: Star Wars. Queste le parole di Rian Johnson su Twitter: “Mi sono appena svegliato da un sogno in cui Robert Eggers mi stava mostrando un taglio del suo nuovo film di Star Wars”. Tweet che ha accolto tantissimi giudizi positivi dei fan del regista.

I just woke up from a dream where Robert Eggers was showing me a cut of his new Star Wars movie and guys it was wiiiiiiiiild — Rian Johnson (@rianjohnson) January 24, 2020

Grande successo per The Lighthouse

The Lighthouse è stato presentato al Sundance Film Festival 2015, dove ha vinto il premio per la miglior regia. Ha inoltre ottenuto riconoscimenti in altri festival cinematografici nazionali ed internazionali, tra cui il Premio Sutherland per la migliore opera prima al London Film Festival. Ora, con The Lighthouse, è riuscito ad arricchire la sua notorietà. Lo show, scritto e diretto da Robert Eggers, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. È stato presentato alla Quinzaine des réalisateurs del 72º Festival di Cannes. Il film è stato presentato in anteprima il 19 maggio 2019 alla 72ª edizione del Festival di Cannes, nella Quinzaine des réalisateurs.

Ha avuto una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi da A24 a partire dal 18 ottobre dello stesso anno, per poi espandersi dal 25 ottobre. A livello internazionale, sarà distribuito da Focus Features. The Lighthouse ha finora vinto 14 premi su 70 nomination in vari festival e cerimonie in giro per il mondo, che hanno lodato la recitazione di Willem Dafoe. Inoltre sono state premiate la performance di Robert Pattinson, la fotografia di Jarin Blaschke e ovviamente la regia di Robert Eggers e il film in generale.