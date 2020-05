Il 15 giugno riaprono i cinema italiani

La riapertura dei cinema italiani avverrà presto. L’annuncio è arrivato ieri sera durante la diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in cui ha comunicato i prossimi passi per il Paese. Fra le varie comunicazioni relative alle diverse attività commerciali c’è stato anche il tanto atteso annuncio legato alle sale cinematografiche. A partire da giugno quindi sarà possibile tornare al cinema.

Riapertura cinema, la data è il 15 giugno

Potete vedere qui di seguito la diretta della conferenza stampa, pubblicata anche sulla pagina Facebook di Giuseppe Conte. Il momento specifico in cui parla della riapertura dei cinema è intorno al minuto 5.10. Il Presidente dichiara semplicemente: “Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema“.

In diretta da Palazzo Chigi Gepostet von Giuseppe Conte am Samstag, 16. Mai 2020

Non ci sono dettagli specifici su come avverrà questa riapertura. È probabile che tante delle informazioni più minute arriveranno nelle prossime settimane e potrebbero ancora esserci cambi di programma. Molto infatti dipenderà da come si evolverà la situazione nel futuro ed eventuali nuovi focolai potrebbero portare a passi indietro, eventualmente solo in Regioni specifiche o anche zone circoscritte delle stesse.

Sembra piuttosto probabile inoltre che la riapertura comporterà degli adeguamenti per le sale. Sarà necessario adottare misure che permettano di mantenere le distanze di sicurezza tra gli spettatori, così da contenere i rischi di eventuali nuovi contagi. Nelle ultime settimane, sono emerse diverse possibili soluzioni a questo problema e sarà da vedere quali entreranno in vigore. Vi terremo aggiornati qualora ci fossero ulteriori novità.

Ora tocca chiaramente alle case di distribuzione. Sin dall’inizio dell’epidemia ci sono stati diversi rinvii per le pellicole destinate a uscire, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Nei prossimi giorni quindi ci saranno ulteriori annunci in merito ai film che il popolo italiano potrà trovare una volta tornato in sala.

Voi cosa ne pensate? Siete felici di potere finalmente tornare al cinema? Che tipo di film vorreste vedere una volta di nuovo sulle poltroncine?