La riapertura dei cinema e teatri in Italia è fissata per il 15 giugno. Lo sappiamo ufficialmente da sabato sera, quando il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte lo ha annunciato durante la sua conferenza stampa. Ma esattamente come avverrà? Quali sono le regole a cui le sale e i teatri dovranno sottostare? Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, possiamo scoprire qualcosa di più in merito.

Riapertura cinema, quali sono le regole?

Il decreto conferma la data di riapertura preannunciata e comunica un limite massimo di spettatori che possono prendere parte all’evento. Il tetto è fissato a 1.000 persone per spettacoli all’aperto e 200 per quelli in luoghi chiusi. I posti a sedere saranno preassegnati e separati, nel rispetto costante della distanza interpersonale di almeno un metro. Si ribadisce inoltre che Regioni e Province autonome possono modificare la data di riapertura dei cinema, in base all’andamento dell’epidemia. Per i dettagli ulteriori si rimanda all’allegato 9 del decreto.

Qui si trovano le 13 regole relative alla riapertura di teatri e cinema. Sarà necessario mantenere, anche tra gli artisti che si esibiscono, il distanziamento interpersonale. Sarà necessario misurare la temperatura a tutte le persone che prenderanno parte all’evento, impedendo l’accesso in caso sia superiore a 37,5°. Gli spettatori dovranno utilizzare le mascherine, così come i lavoratori che operano in spazi condivisi. Per questi ultimi si parla nello specifico di dispositivi di protezione individuale.

I locali dovranno garantire l’igienizzazione delle sale e dei servizi igienici, un adeguato ricambio dell’aria e l’accesso a sistemi di disinfezione per le mani. Questi in particolare dovranno essere presenti al fianco di sistemi di pagamento, che dovrà avvenire preferibilmente tramite mezzi digitali, evitando il contante. Lo stesso si può dire per il controllo dei biglietti, ostacolando le aggregazioni.

Le sale dovranno inoltre garantire di comunicare agli utenti le misure di sicurezza da seguire, implementare segnaletica per fare rispettare le distanze interpersonali e regolamentare l’accesso ai servizi igienici. Infine, non sarà possibile vendere bevande e generi alimentari, né consumarli durante la protezione.

Cosa ne pensate? Siete contenti della riapertura dei cinema e dei teatri? State già progettando il vostro ritorno nelle sale il 15 giugno?