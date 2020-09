Richard E. Grant si aggiunge al cast di Loki

Richard E Grant ha confermato il suo coinvolgimento nella serie Loki diretta a Disney+. Grant ha pubblicato una sua foto accanto al volto di Tom Hiddleston su Twitter. Ricordiamo che la serie ‘Loki’ si concentra su una versione alternativa del God of Mischief, sfuggito alla prigionia durante gli eventi di Avengers: Endgame. Anche se i dettagli sullo show sono al momento ancora scarsi, il produttore esecutivo Stephen Broussard ha lasciato intendere che Loki finirà per alterare diversi eventi chiave della storia umana.

@twhiddleston and I have talked about working together for some years and finally get to do so in LOKI pic.twitter.com/Ccft4GZgYg — Richard E. Grant (@RichardEGrant) September 25, 2020

Gugu Mbatha-Raw sulla ripresa della produzione

La produzione della serie è ripresa questo agosto dopo l’interruzione a marzo a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19). Durante una recente intervista con Forbes sul suo nuovo film Misbehavior, Gugu Mbatha-Raw ha confermato che lei e il resto del cast di Loki sono tornati al lavoro. “Ero nel mezzo delle riprese quando è avvenuta la pandemia, quindi ho avuto una vera pausa, ho dipinto e letto. Come tanti altri, sono stata a casa per molto tempo”, ha detto Mbatha Raw.

“Hiddleston e io abbiamo parlato di lavorare insieme per alcuni anni e finalmente possiamo farlo a LOKI”, ha scritto Richard E Grant nel suo tweet. L’attore non è nuovo a film di genere, avendo interpretato ruoli malvagi in Logan e Star Wars: The Rise of Skywalker. Reciterà anche in The Hitman’s Bodyguard’s Wife con Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds, che è previsto per il 2021.

Ricordiamo che Disney+ sta sviluppando una serie di spettacoli ambientati nel Marvel Cinematic Universe, incluso Loki. Altre serie imminenti includono WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, che dovrebbe debuttare nel 2021. Lo showrunner Michael Waldron sta anche scrivendo la sceneggiatura di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, che si basa sugli eventi di WandaVision. Loki è interpretato da Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw e Richard E. Grant. La serie arriva su Disney + nel 2021.