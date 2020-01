Notte di un solitario ottobre di Laymon finalmente in italiano

L’editore italiano Independent Legions Publishing ha annunciato sulla propria pagina Facebook la futura pubblicazione di Notte di un solitario ottobre di Richard Laymon. Il romanzo ha debuttato sugli scaffali delle librerie statunitensi quasi vent’anni fa, nel 2001; rientra infatti in quella parte della produzione letteraria dello scrittore fino a questo momento inedita in Italia.

Ecco la splendida copertina:

Notte di un solitario ottobre: la sinossi

Dopo aver troncato la relazione con la storica fidanzata, lo studente universitario Ed Logan si ritrova a passeggiare per le strade di Willmington. Durante le sue lunghe camminate notturne impara a conoscere un mondo che pare emergere soltanto quando la maggior parte delle persone dorme. Varie esistenze al confine si presentano a lui con le loro mille diversità: tra sogno e realtà – cupa e spesso crudele – Ed incontra senzatetto, cannibali, strambi cacciatori e violentatori.

Se ti piace camminare di notte, non sai mai cosa ti succederà… e le notti di Ottobre sono le più inquietanti.

Composto da circa 450 pagine, Notte di un solitario ottobre di Richard Laymon sarà stampato in edizione limitata in sole 399 copie. Ognuna di essere sarà numerata. La traduzione è del Bram Stoker Award Alessandro Manzetti, in arte Caleb Battiago (Nuova Sodoma – La Resurrezione del Re Osceno, Il Custode di Chernobyl).

L’uscita del romanzo è prevista per settembre 2020, dunque bisognerà attendere ancora qualche mese. In compenso, è già possibile preordinarlo sul sito ufficiale dell’editore al prezzo speciale di 14,90 euro.

L’editore Independent Legions Publishing, sempre sulla propria pagina Facebook, ha inoltre rivelato di aver acquisito i diritti di pubblicazione di altri romanzi dello scrittore. Questa è ovviamente una gran notizia per tutti gli appassionati di letteratura horror: nonostante Laymon sia considerato uno dei maestri dell’horror negli Stat Uniti, in Italia non ha riscontrato lo stesso successo: in passato, la pubblicazione delle sue opere è stata frammentaria e confusa.

Dello stesso scrittore, l’editore triestino ha inoltre pubblicato Un bel posto segreto e altri racconti, L’Isola, La Tana di Mezzanotte, e infine Il Ritorno della Bestia.