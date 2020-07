Rick and Morty: annunciato un nuovo corto anime

Rick e Morty hanno sorpreso i fan con l’ultimo cortometraggio anime che ha debuttato durante Toonami all’inizio di quest’anno. Ora il franchise si amplia con un nuovissimo cortometraggio, annunciato durante la speciale edizione Toonami di Adult Swim Con. Il nuovo progetto è stato diretto dal regista della Torre di Dio, Takeshi Sano e sarà molto più lungo del precedente. Durerà infatti più di otto minuti in totale e sarà intitolato “Rick and Morty vs. Genocider“. In questo i due protagonisti si recheranno in Giappone, a Tokyo, dove dovranno fermare il Genocider.

Arriva il primo trailer della quinta stagione

Adult Swim, attraverso il proprio canale YouTube, ha caricato la prima clip di Rick and Morty 5. Nel trailer troviamo un animatic, ossia disegni messi in sequenza con voci provvisorie. Nel filmato, di circa due minuti, i due protagonisti fuggono dall’ennesimo cataclisma, con Morty che sceglie di atterrare nell’oceano. Un’idea che avrà conseguenze disastrose per Rick, visto che l’oceano è la casa della sua nemesi: Mr. Nimbus. Possiamo ipotizzare che gli episodi di Rick and Morty 5 saranno disponibili nella seconda metà del 2021 mentre la sesta stagione, anch’essa già attivamente in lavorazione, potrebbe arrivare nel 2022. La seconda metà della stagione 4 di Rick and Morty è arrivata intanto Italia dal 24 luglio.

Di seguito i titoli dei nuovi episodi pubblicati da Adult Swim che anticipano l’uscita negli USA: “Never Ricking Morty”. “Promortyus” – Levati dalla mia faccia broh. “The Vat of Acid Episode” – Quello con la vasca d’acido, broh. “Childrick of Mort” – Il miracolo della vita broh. C’è l’intera famiglia qua broh. “Star Mort Rickturn of the Jerri” – Fare i genitori è da pazzi broh. La roba scompare in questo episodio.