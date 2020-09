Rick Moranis torna a recitare dopo 25 anni!

L'attore famoso per 'Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi', protagonista insieme a Ryan Reynolds...

Ryan Reynolds ha condiviso uno spot nuovo di zecca per lanciare un’offerta proposta da una compagnia telefonica. La grande sorpresa è la presenza di Rick Moranis dopo oltre 20 anni dal suo ritiro dalle scene. Nello spot condiviso dalla star di Deadpool per Mint Mobile attraverso Twitter, ad un certo punto ecco entrare in scena proprio Rick Moranis. L’assenza dalle scene di quest’ultimo viene così paragonata all’offerta di un piano illimitato da parte di Mint Mobile. Una sorpresa molto gradita dai fan dell’attore di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Balle Spaziali, Ghostbusters e tanti altri, che si ritirò dalle scene dopo la prematura scomparsa di sua moglie.

Rick Moranis tornerà nel reboot di Tesoro, mi sono ristretti i ragazzi

Tra i proprietari di Mint Mobile c’è anche Ryan Reynolds. Nello spot, l’attore prende spunto proprio leggenda della commedia Rick Moranis per parlare del nuovo piano tariffario illimitato. “Cosa dovrei fare, dire qualcosa a proposito di Mint?”, chiede Moranis. “No, sarebbe troppo intelligente… sono 30 dollari, è illimitato… va bene così” risponde Reynolds. “Interessante, dovrei farmi un telefono. Ma allora perché sono qui?” incalza Moranis e Reynolds, candidamente, “perché sono un tuo grande fan”.

Ricordiamo che Rick Moranis ritornerà nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Shrunk. A confermare la notizia, ad inizio anno, è Deadline nel suo ultimo report sulla vicenda.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (Honey, I Shrunk the Kids) è un film del 1989 diretto dal regista Joe Johnston. È stato prodotto dalla Walt Disney Pictures. È una delle commedie fantascientifiche di maggiore successo e ha fornito lo spunto per vari seguiti e una serie televisiva. Il film divenne, alla sua uscita nel 1989, la commedia fantascientifica di maggiore successo commerciale (venendo superato anni dopo solo dal film Men in Black del 1997 e suoi seguiti).