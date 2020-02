È confermato: Rick Moranis tornerà nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

È stata una delle storie più dibattute negli ultimi giorni, ma a quanto pare si è giunti a una conclusione definitiva. Rick Moranis, protagonista delle tre pellicole originali, tornerà in Shrunk, reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. La notizia delle trattative per l’attore era trapelata qualche giorno fa, ma sembrava non ci fosse fondamento. Ora però cambia tutto.

Rick Moranis tornerà in Shrunk

A confermare la notizia è Deadline nel suo ultimo report sulla vicenda. La testata conferma inoltre che le trattative si sono concluse e che la partecipazione dell’attore è cosa fatta. Una notizia sorprendente, dato che, come già abbiamo avuto modo di raccontare, Moranis si è ritirato a vita privata da lungo tempo. Solo negli ultimi anni ha rifiutato moltissime proposte di ritorno sullo schermo e in molti si aspettavano che anche questo sarebbe stato un caso del genere.

Nelle ultime settimane infatti era circolata la notizia che l’attore fosse in trattative per il ruolo. Si trattava però di un rumor, che per quanto affidabile poteva essere smentito facilmente. E infatti è proprio quello che è successo, con lo studio che ha negato ogni fondo di verità. A giudicare dal report appena pubblicato però, si trattava solo di un modo per confondere le acque.

Non è peraltro l’unica informazione rilevante pubblicata da Deadline nell’articolo. Sebbene non sia il focus della notizia, vale la pena sottolineare come a quanto pare il film non sarà più destinato al debutto sulla piattaforma di streaming Disney+, ma direttamente nelle sale. Un bell’upgrade che forse può aver giocato una parte nel convincere l’attore a prendervi parte.

Voi cosa ne pensate? Siete felici del fatto che Rick Moranis tornerà al cinema? Siete curiosi ora di scoprire questo nuovo reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi? Fateci sapere qual è la vostra opinione!