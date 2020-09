Rifkin’s Festival di Woody Allen: pubblicato il trailer

Woody Allen, nel suo nuovo film Rifkin’s Festival, segue le vicende di una coppia americana sposata che va al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell’evento. Per iniziare a comprendere cosa ci attende dal nuovo capolavoro del regista, possiamo dare un’occhiata al trailer.

Il 18 settembre la presentazione del film

Woody Allen, solo in veste di regia, ha diretto un cast di attori composto da Wallace Shaw, Gina Gershon, Elena Anaya, Christoph Waltz e Louis Garrel.

Ricordiamo che Allen nella sua carriera ha vinto 4 premi Oscar (tre alla sceneggiatura e uno per la regia) su 24 candidature, nessuno dei quali è stato ritirato da lui personalmente. Nel 1995 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Dopo le collaborazioni recenti in Café Society e Un giorno di pioggia a New York, la fotografia è affidata anche stavolta al veterano Vittorio Storaro. Rifkin’s Festival sarà presentato il 18 settembre in anteprima mondiale proprio al San Sebastian Film Festival.

Il Festival internazionale del cinema di San Sebastián (denominazione ufficiale in spagnolo Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, in euskera Donostiako Nazioarteko Zinemaldia) è uno dei più importanti festival cinematografici europei. Si tiene ogni anno, generalmente nel mese di settembre, nella città di San Sebastián, nei Paesi Baschi (Spagna), dal 1953.

Questi i premi assegnati nel Festival di San Sebastian: Concha de Oro al miglior film (Conchiglia d’oro al miglior film). Concha de Plata al miglior regista (Conchiglia d’argento al miglior regista). Miglior attore (Conchiglia d’argento al miglior attore). Migliore attrice (Conchiglia d’argento alla migliore attrice). Premio del Jurado a la mejor fotografía (Premio della giuria alla miglior fotografia). Infine quello al mejor guión (Premio della giuria alla miglior sceneggiatura). Premio Donostia alla carriera.