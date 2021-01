Rilasciato il Cinematic Trailer di Kaldheim

Il Cinematic Trailer di Kaldheim è stato presentato al pubblico durante i New York Game Awards, che si stanno svolgendo questa settimana. Il video è disponibile su Youtube ed in un minuto darà la percezione di cosa aspetta chi di voi aprirà le buste di Kaldheim.

Brividi di freddo per chi guarderà il Trailer di Kaldheim. Del resto, come vi abbiamo raccontato, questa ambientazione prende spunto dalla mitologia e dalle terre norrene. Luoghi freddi, circondati da foreste, in cui per girovagare è opportuno indossare calde pellicce.

Nel video vedrete la Planeswalker Kaya impegnata in un combattimento. Indossa un’armatura da cui spunta un colletto di soffice pelo. Nel video succede dell’altro, ma non vogliamo fare spoiler!

Durante la presentazione del video la Wizards of the Coast ha definito l’espansione di Kaldheim come il set più metal di tutti i tempi di Magic.

Troverete le Terre Innevate, interessanti grafiche delle carte e divertenti meccaniche. Girando su questo Piano troverete Elfi, Nani, Umani, Giganti ed altre tipologie di Creature, nuovi Planeswalker, Incantesimi e Leggende degne della mitologia del nord.

Kaldheim è la nuova espansione di Magic the Gathering, in uscita in questi giorni. Sarà disponibile dal vostro negoziante di fiducia a partire dal 5 febbraio.

Preparate i vostri mazzi, mettete un caldo maglione ed avventuratevi nel mondo di Kaldheim! Buon divertimento a tutti!