Rimandata l’uscita italiana di Onward – Oltre la Magia

L’uscita italiana di Onward – Oltre la Magia ha subito un rinvio, come quella di tante altre pellicole ed eventi in questi giorni. La decisione è chiaramente dovuta alle precauzioni per evitare il contagio da COVID-19, noto anche come Coronavirus, messe in campo dalle istituzioni tricolore in questi giorni. L’attesa pellicola Disney Pixar quindi debutterà nei nostri cinema il prossimo 16 aprile.

Questa nuova avventura dal celebrato studio ci porterà in un mondo fantasy, seguendo le avventure di due elfi adolescenti, doppiati nella versione originale dalle due stelle del Marvel Cinematic Universe Chris Pratt e Tom Holland. La coppia cercherà di utilizzare la magia per riportare in vita il padre, scomparso anni prima. Qualcosa tuttavia andrà storto e così Ian e Barley Lightfoot dovranno partire per una quest pericolosa ai confini della loro realtà.

Presentando la pellicola a Roma in questi giorni, il regista Dan Scanlon ha così commentato il progetto, spiegando che si tratta di una storia molto personale per lui:

“La storia è ispirata al rapporto con mio fratello e al legame con nostro padre, che è venuto a mancare quando avevo circa un anno. Lui è sempre stato un mistero per noi. Un nostro parente ci ha inviato una registrazione su cassetta in cui lui pronunciava soltanto due parole: ‘ciao’ e ‘arrivederci’. Due parole. Ma per me e mio fratello era pura magia“.

Vi ricordiamo che la nuova data di uscita italiana di Onward – Oltre la Magia è fissata per il 16 aprile. Nel cast vocale ci saranno Fabio Volo e Sabrina Ferilli nei panni dei genitori dei due protagonisti. In ruoli secondari saranno presenti anche Davij, Raul Cremona e David Parenzo.

