È stato rimandato ancora Evangelion 3.0+1.0

Brutte notizie per gli amanti degli anime. È stato infatti rimandato Evangelion 3.0+1.0, attesissimo capitolo conclusivo del progetto di Hideaki Anno. Dopo anni e anni di sviluppo, sembrava che finalmente questa avventura avrebbe avuto il suo debutto a livello mondiale. Tuttavia, come è facile immaginare, a causa dell’emergenza contagio attualmente in corso il rinvio si è reso necessario e infatti ieri è arrivato l’annuncio.

Rimandato ancora Evangelion 3.0+1.0

Fino a poche ore fa il debutto nelle sale di questo quarto capitolo era previsto per la fine di giugno in Giappone, nello specifico il 27 del mese. Tuttavia, come accaduto per tantissimi film nelle ultime settimane, considerata la situazione attuale con tante sale chiuse per contenere il contagio da nuovo Coronavirus, il rinvio si è reso necessario. E infatti, l’annuncio è arrivato.

Evangelion 3.0+1.0 è il quarto capitolo di una saga cinematografica che ricostruisce gli eventi della serie d’animazione di culto Neon Genesis Evangelion. Una saga che ha preso il via nel 2007 con il primo episodio a cui ne sono seguiti altri due nel 2009 e nel 2012. L’attesa conclusione di questo quarto capitolo ha avuto uno sviluppo lunghissimo, tanto da diventare una sorta di leggenda tra i fan.

Al momento, al di là del fatto che è stato rimandato, non si sa quali siano i piani per Evangelion 3.0+1.0. Lo studio infatti non ha ancora comunicato quale sarà la nuova data di uscita per questo film. È probabile che prima di annunciarla si attenda una maggiore stabilizzazione della situazione mondiale in relazione alla pandemia, così come del mercato cinematografico.

Vista la partnership con Netflix, che lo scorso anno ha portato l’anime e il suo mondo sul proprio servizio di streaming a livello internazionale, qualcuno ha già avanzato l’ipotesi di una release digitale. Al momento comunque ancora non si sa nulla di ufficiale in merito. Staremo a vedere e vi terremo aggiornati.