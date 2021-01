Rimandato nuovamente Evangelion 3.0+1.0 a causa della pandemia

La proiezione di Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time era originariamente prevista per il 23 gennaio 2021. Tuttavia, lo Studio Khara ha ora spostato il film da quella data a causa delle nuove restrizioni COVID-19 in Giappone. Evangelion: 3.0 + 1.0 è la voce finale della tetralogia Rebuild of Evangelion. La serie di film d’animazione CG racconta il popolare anime di Anno ‘Neon Genesis Evangelion’, cambiando elementi della storia e dei personaggi. Gli appassionati di anime hanno esaltato Evangelion: 3.0 + 1.0 per il successo del franchise, ma con il Giappone che ha dichiarato lo stato di emergenza, l’account Twitter del film ha annunciato ufficialmente il suo ritardo. Nel suo messaggio, Khara si scusa ancora una volta con i fan e con tutte le aziende coinvolte per il disagio.

Il film era inizialmente previsto a giugno 2020

Lo Studio Khara l’ha impostato per la prima volta per giugno 2020 per poi ricollocarlo al 23 gennaio 2021, a seguito della pandemia COVID-19.Ora il nuovo spostamento con la nuova data ancora non indicata. Il primo film della serie, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, è uscito nel 2007 con il plauso della critica e il successo al botteghino. Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo è uscito nel 2012, il che significa che sono passati più di otto anni dall’ultima puntata del franchise. Inutile dire che i fan hanno grandi speranze per il prossimo.

Ogni film di Evangelion ha realizzato più di quello precedente al botteghino. Tuttavia, le previsioni per Evangelion: 3.0 + 1.0 sono impossibili. Ovviamente, la pandemia COVID-19 getta una luce negativa su eventuali nuove versioni. D’altra parte, il successo senza precedenti di Demon Slayer: Mugen Train all’inizio di quest’anno potrebbe costituire un precedente per i film di anime. Tutto dipenderà da quando il Giappone revoca le sue severe sanzioni nei confronti dei cinema.