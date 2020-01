Rinnovata Star Trek: Picard per una seconda stagione

In occasione del press tour della TCA, CBS All Access ha ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione di Star Trek: Picard. La serie vedrà Sir Patrick Stewart indossare i panni di Jean-Luc Picard, il capitano della nave stellare USS Enterprise D ed Enterprise E. Una decisione arrivata in netto anticipo considerando che il debutto dello show avverrà il 23 gennaio.

Star Trek: Picard, le dichiarazioni di Julie McNamara

A tal proposito sono arrivate le parole di Julie McNamara — Vice Presidente della piattaforma di streaming di proprietà di ViacomCBS: “La grandezza raggiunta dall’energia e dall’eccitazione intorno alla premiere di Star Trek: Picard hanno superato tutte le aspettative di tutti noi di CBS All Access”.

Con conseguente decisione di anticipare i tempi: “Siamo entusiasti di annunciare i piani per una seconda stagione ancor prima del debutto della serie”. Con un grande auspicio: “E siamo fiduciosi nel pensare che, quando verrà presentata in anteprima il 23 gennaio, sia i fan di Star Trek che i nuovi telespettatori saranno catturati dal cast stellare e dalla trama meticolosamente elaborata dal team creativo”.

La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. I produttori esecutivi sono Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. Nel cast troveremo anche Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora. Il debutto di Star Trek: Picard negli States è fissato per il 23 gennaio 2020. Intanto Alex Kurtzman, produttore della serie, ha dichiarato che: “Ci sono altre due serie che non sono ancora annunciate”.