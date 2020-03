Il Napoli Comicon 2020 è stato rinviato per l’emergenza Coronavirus. La manifestazione era prevista nella città partenopea dal 30 aprile al 3 maggio 2020, ma gli organizzatori hanno preferito rimandare direttamente all’estate. Nonostante le misure fin qui diramate non vadano oltre il mese di marzo, gli organizzatori dal XXII Salone Internazionale del Fumetto di Napoli hanno preferito non rischiare, nell’incertezza dell’evoluzione della situazione. Questo il comunicato apparso sul portale dell’organizzazione. “Comicon 2020 si farà, sebbene in nuove date! L’edizione 2020 vi aspetta, tra fine giugno inizio luglio”. Le date non sono stabilite: “Siamo al lavoro con la Mostra d’Oltremare e tutti i partner per individuare le date migliori che vi comunicheremo a brevissimo”.

Il Comicon rinviato in estate

E ancora si legge: “La sicurezza e la salute di tutti sono la nostra priorità, quindi abbiamo deciso di spostare di alcuni mesi la nostra manifestazione per poter rispettare le indicazioni del DPCM del 4/3/2020 anche nel caso dovessero prolungarsi nel tempo”. Dunque si punta all’estate: “Guardiamo alla opportunità di questa edizione estiva con sincero ottimismo, ma nel frattempo invitiamo tutti a seguire le raccomandazioni sanitarie delle istituzioni in queste settimane un po’ strane e complicate”. Infine arriva una preziosa indicazione: “I biglietti e abbonamenti già acquistati saranno validi per le nuove date, e nei prossimi giorni COMICON informerà tutti in merito alle modalità e ai dettagli del cambio giorno e modifica nominativo”.

Cari Comiconiani, siamo qui per rassicurarvi: COMICON 2020 si farà, sebbene in nuove date! E per raccontarlo meglio,… Gepostet von COMICON am Freitag, 6. März 2020

Ricordiamo che il COMICON – Salone Internazionale del Fumetto è un evento di importanza internazionale, dedicato al mondo dell’intrattenimento, che si svolge ogni anno a Napoli. Il tutto in 4 giorni. Solitamente in primavera alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Fino al 2009 a Castel Sant’Elmo al Vomero, tranne l’edizione 2000, svoltasi a Villa Pignatelli. La prima edizione risale al 1998. Nelle edizioni 2010 e 2011, le due sedi di Castel Sant’Elmo e Mostra d’Oltremare hanno entrambe ospitato la manifestazione.