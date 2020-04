Anche Spider-Man 3 subirà un rinvio?

I primi film a essere colpiti dall’emergenza Coronavirus sono stati quelli in uscita nelle sale in queste settimane. Mentre il contagio si diffondeva, le sale chiudevano e di conseguenza per tante pellicole è diventato impossibile il debutto. Sono iniziati quindi i rinvii e le release digitali, seguite dagli stop delle produzioni che potrebbero portare a ritardi anche a lungo termine. E questo pare sia il caso di Spider-Man 3 che rischia il rinvio delle riprese secondo alcune voci.

Spider-Man 3, il rinvio in vista? Forse no

Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali, ma stando a un articolo del British Film Institute sullo stato delle produzioni in corso, Spidey sarebbe destinato a uno stop. Non si tratta certo di un’idea difficile da credere, considerata la situazione, che sta interrompendo i lavori per tantissimi progetti come dicevamo.

L’articolo non entra nei dettagli sullo stato del film al momento, parlando solo del fatto che è “in pausa”. Teoricamente le riprese sarebbero dovute iniziare questa estate anche se, come per tanti altri progetti legati ai Marvel Studios, le informazioni sono piuttosto scarse. Questi film infatti sono sempre avvolti da un velo di segretezza estrema, tanto che di questo Spider-Man 3 ancora non sappiamo il titolo ufficiale.

È probabile comunque che l’emergenza stia mettendo seri ostacoli alla pre-produzione, che a cascata potrebbero ripercuotersi sul periodo di riprese. A quel punto ci sarà da riorganizzare gli impegni del cast, un’operazione non sempre semplicissima. È possibile quindi che anche qualora l’emergenza rientrasse nelle prossime settimane questo possa arrivare ad avere impatti sulla data di uscita del film.

D’altro canto, proprio in questi giorni Sony Pictures ha diffuso un annuncio in merito alle pellicole che subiranno modifiche al proprio debutto nelle sale. Fra questi Spider-Man 3 non è presente, per cui un rinvio non è per ora nei piani. Vedremo come si evolverà la situazione e vi terremo aggiornati.