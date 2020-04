Nessun rinvio in vista per The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3

The Suicide Squad rischia il rinvio? Pare proprio di no, almeno stando al regista e sceneggiatore della pellicola James Gunn. Mentre tanti film stanno cambiando data di uscita o interrompendo le riprese a causa dell’emergenza COVID-19 sembra che la nuova pellicola del DC Extended Universe sia al sicuro. E lo stesso vale per l’ultimo capitolo della trilogia sui Guardiani della Galassia.

Niente rinvio per The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3

James Gunn è recentemente tornato a essere molto attivo sul suo profilo Twitter e interagendo con i propri fan ha dato qualche aggiornamento sulla situazione dei due film. Ha spiegato quindi che per quanto riguarda The Suicide Squad la situazione è perfettamente in linea con i programmi. Fortunatamente infatti le riprese si sono concluse prima dello scoppio dell’emergenza. Grazie a uno studio previdente, si sono prese le giuste precauzioni per poter procedere il lavoro di post-produzione da casa. Attualmente tutto procede quindi come dovrebbe e non dovrebbero esserci ritardi.

Right now there’s no reason for #TheSuicideSquad release date to move. We are on or ahead of schedule. We were extremely fortunate to wrap shooting & set up editing from our homes (due to a post production team & studio with foresight) before quarantine. https://t.co/URRFXX58r3 — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

La situazione è ovviamente diversa per Guardiani della Galassia Vol. 3, ma il risultato è simile. Gunn ha infatti confermato che i piani per questa pellicola sono esattamente gli stessi della situazione pre-emergenza. Il nuovo film di Star-Lord e soci avrebbe dovuto iniziare le riprese una volta conclusi i lavori su The Suicide Squad. L’assenza di ritardi su quest’ultimo, unito al fatto che il terzo capitolo della saga arriverà al cinema fra molto tempo (almeno nel 2022, stando alla nuova schedule dei Marvel Studios) non rende necessario cambiare programmi.

Right now the plans with Vol 3 are also exactly the same as they were before coronavirus. https://t.co/cVHe31gtPQ — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Questo potrebbe ovviamente cambiare in futuro, con l’evoluzione della situazione mondiale. Tuttavia per il momento The Suicide Squad non dovrebbe subire un rinvio, così come il prossimo film del regista.

I wish we were but, as you might imagine, although editing #TheSuicideSquad has been pretty smooth in the time of quarantine (I’m working on the cut right now), there are a lot of other factors slowed – some of those related to releasing images, trailers, etc. https://t.co/Mk64ax3fUu — James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Al momento quindi la data di uscita del film DC Comics resta fissata al 6 agosto 2021. Il regista ha anche aggiunto che per il momento è troppo presto per parlare di possibili prime immagini e/o trailer, sebbene i lavori siano a buon punto.