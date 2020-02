A rischio il revival Disney+ di Lizzie McGuire?

Arrivano notizie che fanno preoccupare gli appassionati di Lizzie McGuire, che attendono con ansia il revival dello show su Disney+. L’attrice protagonista Hilary Duff ha infatti pubblicato un post che ha lanciato speculazioni su una possibile cancellazione del progetto. Sembra che il problema sia relativo al tono di questo ritorno del personaggio, che la piattaforma non ritiene adatto al suo catalogo.

Il revival di Lizzie McGuire è solo in pausa… Per ora

A scatenare il panico è stato una una Instagram Story pubblicata dall’attrice. Qui si riportava un articolo dedicato al passaggio della serie Love, Simon da Disney+ a Hulu, a causa del suo non essere abbastanza “family friendly” per il primo servizio di streaming. Duff ha cerchiato il titolo della notizia, aggiungendo il commento “Mi suona familiare…“. In molti hanno interpretato questo come una possibile indicazione di grosse difficoltà per il nuovo progetto.

Un portavoce di Disney ha rilasciato una dichiarazione su alcune testate, spiegando che per il momento non c’è alcuna intenzione di cancellare lo show. La produzione sarebbe attualmente in pausa per ritrovare la propria strada dopo l’uscita di scena dello showrunner.

Terri Minsky infatti, creatore della serie originale, era a capo del nuovo progetto, ma è stato licenziato in maniera piuttosto rocambolesca dopo la realizzazione dei primi episodi. Questo non è andato giù all’attrice protagonista apparentemente, ma si sta lavorando per appianare le divergenze e riprendere al più presto la produzione. Queste le parole di Disney:

“Abbiamo messo la produzione di Lizzie McGuire in pausa qualche settimana fa per trovare il tempo per ripartire a livello creativo. Il nostro obiettivo è riprendere la produzione e raccontare una storia autentica che sappia colpire i milioni che sono legati al personaggio e una nuova generazione di spettatori“.

Voi cosa ne pensate? State attendendo questo revival di Lizzie McGuire?