Ritorno al Futuro: ecco perchè Marty non viene riconosciuto dai genitori

Lo sceneggiatore di Ritorno al Futuro, Bob Gale, chiarisce una questione non limpidissima presente nella saga. Dato che i genitori di Marty McFly sono diventati entrambi amici del figlio quando torna al tempo in cui erano al liceo insieme, non si sarebbero confusi una volta che il loro bambino sarebbe diventato Calvin Klein (Levi’s Strauss in italiano)? Lo sceneggiatore ha allora spiegato: “Tieni presente che George e Lorraine hanno conosciuto Marty/Calvin solo per sei giorni quando avevano 17 anni e non l’hanno nemmeno visto sempre in quel breve lasso di tempo. Quindi, molti anni dopo, potrebbero ancora ricordare quel ragazzo interessante che li ha riuniti al loro primo appuntamento. Ma sfiderei chiunque a ripensare ai propri giorni di liceo e chiedersi quanto bene si ricordino di un bambino che potrebbe essere stato a scuola anche per un semestre”.

L’analisi di Bob Gale è chiara: “O qualcuno con cui sei uscito solo una volta. Se non avessi nessun riferimento fotografico, dopo 25 anni, probabilmente avresti solo un ricordo nebuloso”. Come ha spiegato Bob Gale a The Hollywood Reporter, i genitori di Marty escono con lui solo per sei giorni della loro vita, e per la maggior parte del tempo quest’ultimo è impegnato con Doc Brown che cerca di tornare ai suoi tempi. Questo, dunque, spiegherebbe tutto. Gale ha infine aggiunto: “Così Lorraine e George potrebbero ricordare un episodio divertente in cui una volta hanno incontrato un ragazzo di nome Calvin Klein, e anche se pensano che il loro figlio sedicenne gli somigli sarebbe comunque un ricordo vago”.

Ricordiamo che Ritorno al futuro è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. La pellicola ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.