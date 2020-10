Ritorno al futuro: qual era il finale previsto in origine?...

Il co-sceneggiatore di Ritorno al futuro Bob Gale ha condiviso alcuni nuovi aneddoti sul finale originale e sulle scene di apertura dell’iconico film. Il famoso e memorabile finale di Ritorno al futuro, in cui Doc Brown compie un ultimo tentativo per potenziare la torre dell’orologio per aiutare Marty a tornare nel futuro, era quasi completamente diverso. Lo scrittore Bob Gale ha detto a Collider che lui e il regista e sceneggiatore Robert Zemeckis avevano originariamente scritto un finale che coinvolgeva una macchina del tempo che faceva saltare in aria una città. E non è tutto: Gale ha anche rivelato che l’apertura originale di Ritorno al futuro non coinvolgeva affatto il laboratorio di Doc Brown.

Bob Gale racconta la scena originale

Bob Gale parla del finale originale: “L’idea [era] che la DeLorean fosse a propulsione nucleare, letteralmente avevano bisogno di sfruttare l’energia nucleare per rimandare la macchina del tempo nel futuro”. Quindi: “Bob [Zemeckis] e io avevamo visto il documentario The Atomic Café, un film intitolato The Atomic Kid a cui rendiamo omaggio sul tendone del teatro cittadino nel 1955 – uno dei film più perversi mai realizzati”. L’idea era chiara: “Eravamo ossessionati dall’idea di “Ehi, non sarebbe bello se potessimo ricreare una di queste città e farla saltare in aria?” Così abbiamo scritto questa sequenza elaborata nella versione originale, la macchina del tempo era incorporata in un frigorifero che era una camera del tempo”. Quindi: “Ed era lì che sarebbe stato Marty quando è avvenuta l’esplosione nucleare”.

L’dea è stata utilizzata in un altro film

Ma il fatto di dover tagliare un milione di dollari di budget dal lungometraggio costrinse Gale e Zemeckis a rivedere il progetto. L’idea di utilizzare un’esplosione nucleare per riportare Marty dal 1955 al 1985 fu rivista. Da qui nacque l’idea della torre dell’orologio. “Durante un fine settimana abbiamo trascorso del tempo a passeggiare nel backlot andando avanti e indietro per i nostri uffici”. Arriva l’idea originale: “Siamo arrivati ​​all’intera sequenza della torre dell’orologio”, ha detto Gale. La loro idea originale per il finale di Ritorno al futuro non si è persa completamente nel tempo. Gale ha sottolineato che il produttore di Ritorno al futuro Steven Spielberg ha trovato questa ispirazione dal film di Indiana Jones Il regno del teschio di cristallo. In quel film, il protagonista sopravvive a un’esplosione nucleare all’interno di un frigorifero.