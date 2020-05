Ritorno al futuro – Parte II: una curiosa censura da parte di Netflix

In Ritorno al futuro – Parte II, in streaming su Netflix, i fan hanno notato una bizzarra modifica in una scena specifica e non ne sono stati troppo contenti. Nella scena incriminata, Marty McFly di Michael J. Fox apre quello che crede essere un almanacco sportivo, ma scopre di star sfogliando una copia di una rivista per adulti che era avvolta nella giacca dell’almanacco. La scena originale mostra Marty che sfoglia più pagine della rivista esprimendo la sua frustrazione ed esclamando il nome della rivista “Ooh La La”. La modifica di Netflix rimuove alcuni scatti così come il nome della rivista.

Here's the @netflix edit of Back to the Future Part 2. If they sloppily edited this beloved trilogy, WHO KNOWS what OTHER films they've tampered with without you even noticing? https://t.co/Y1F5Wwy13M pic.twitter.com/Yr9mUItJQx — Justin Proper 🌈 (@TheJustinProper) May 19, 2020

Tanti i commenti negativi dei fan

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una modifica del genere. All’inizio di quest’anno, Disney + ha fatto notizia per aver modificato una scena nel film di Tom Hanks Splash, in cui si vede una fugace nudità di Darryl Hannah. Tanti i commenti negativi dei fan sulla scelta di Netflix. “Quindi ora Netflix ha censurato Back to the Future II. Questa stronz*ta sulla censura è il motivo per cui compro ancora supporti fisici”, si legge. E ancora: “Non è una novità. È la stessa versione censurata che è stata mostrata in tv normale. Immagino che potessero ottenere i diritti solo su una versione specifica. Almeno Netflix US ha Ritorno al futuro. Non siamo in Europa”. “Non sono sicuro di cosa diavolo pensasse Netflix di fare con quella modifica in Ritorno al futuro – Parte II”.

Ritorno al futuro – Parte II è un film del 1989 diretto da Robert Zemeckis, secondo episodio della trilogia omonima. A seguito dello straordinario successo del primo film della serie, Ritorno al futuro – Parte II è stato realizzato solo quattro anni dopo ed è stato girato contemporaneamente al terzo episodio della saga che uscì un anno dopo. Inizialmente le trame di Ritorno al futuro – Parte II e del successivo Ritorno al futuro – Parte III dovevano essere contenute in un solo film, che avrebbe dovuto intitolarsi Paradox.