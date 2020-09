Ritorno al futuro: non ci sarà un reboot secondo un autore

Bob Gale ha collaborato con il regista Robert Zemeckis alla stesura dello sript di Ritorno al Futuro. Lo sceneggiatore ha chiarito più volte in diversi anni di non voler vedere un nuovo film nel franchise, che sia un sequel o un reboot. Inoltre ha recentemente spiegato che ci sono così tanti dettagli specifici sulla narrativa complessiva che la rendono così speciale che tentare di replicare quel successo altererà intrinsecamente un tale sforzo. Con la conseguenza finale di una delusione certa. Fortunatamente, i fan potranno rivivere la gloria della trilogia originale quando Ritorno al Futuro: The Ultimate Trilogy arriverà su Blu-ray 4K Ultra HD il 20 ottobre.

Bob Gale illustra il suo pensiero a riguardo

“La cosa che le persone non sempre capiscono di Ritorno al futuro è cosa lo fa funzionare davvero, perché la gente dice: ‘Oh, facciamo una serie di viaggi nel tempo’. Bene, ok, le serie sui viaggi nel tempo sono davvero difficili da realizzare”, ha recentemente spiegato Bob Gale a ComicBook.com. Il regista ha poi aggiunto: “Ritorno al futuro funziona perché è la storia di questa famiglia, e il viaggio nel tempo ne è un elemento, ma tu sei totalmente con quei personaggi”. Quindi: “È una straordinaria drammatizzazione di un momento che ogni essere umano ha nella sua vita, che è il momento in cui siamo bambini e improvvisamente ci rendiamo conto: “Oh, mio ​​Dio, anche i miei genitori una volta erano bambini”.

Bob Gale ha sottolineato che i fan hanno accesso a storie aggiuntive all’interno del franchise, anche se non sono film. “IDW ha realizzato una serie di fumetti molto, molto buona”, ha sottolineato. “Ero un consulente. Sono stati tutti ristampati in graphic novel ora, quindi per coloro che vogliono di più Ritorno al futuro che si lega strettamente al film li consiglierei”.