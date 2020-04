Rivelata la data del ritorno di Rick and Morty

Rivelata la data di uscita della seconda parte dell’ultima stagione di Rick and Morty. Lo show animato per adulti più irriverente si rivela in un trailer per Rick and Morty 4, seconda parte. I nuovi episodi arriveranno su Adult Swim il 3 maggio 2020. I fan avevano teorizzato che la seconda parte della quarta stagione sarebbe stata imminente e le loro aspettative non sono state deluse.

Rick and Morty 4, seconda parte

Dopo l’uscita del cortometraggio Samurai & Shogun pubblicato su Youtube, è arrivata la conferma che la seconda parte di Rick and Morty, 4a stagione, sarebbe ritornata presto. Oggi conosciamo la data di uscita ufficiale: 3 maggio 2020, su Adult Swim. Non sappiamo ancora quanto dovremo aspettare per vedere le puntate doppiate su Netflix, ma probabilmente il doppiaggio verrà realizzato man mano usciranno le puntate.

I primi cinque episodi della quarta stagione di Rick and Morty sono stati attesi a lungo, ma nonostante l’ironia e il cinismo della serie (e un po’ di cuore) siano restati inalterati, non abbiamo visto alcun collegamento con le stagioni precedenti. Cinque episodi slegati l’uno dall’altro, cinque classiche avventure alla “Rick and Morty”, ma alcune domande sono restate senza risposta e nulla ci è stato detto riguardo a molte sottotrame, almeno per ora. Dalla visione del trailer apprendiamo che questi collegamenti verranno sviluppati nel resto della quarta stagione.

Nel trailer vediamo Palla di Neve, direttamente dal secondo episodio della prima stagione, e Tammy e Summer che si affrontano armate di spade laser. Gli autori sono coscienti delle aspettative dei fan, dato che nel trailer si sente chiaramente la frase “this is what you’ve been waiting for“, questo è ciò che stavate aspettando. L’aspettativa di vedere il resto della quarta stagione sale alle stelle con questo trailer.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci aspetta nella nuova stagione. Figli di buona donna, ci stiamo.