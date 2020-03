Rivelata l’origine della spada laser di Kylo Ren

Nell’ultimo numero di Star Wars: The Rise of Kylo Ren è arrivata la rivelazione sull’origine della spada laser del personaggio. La miniserie si è dedicata ad approfondire maggiormente rispetto a quanto visto nelle pellicole la storia del figlio di Han e Leia. Ora finalmente gli appassionati possono sapere come è nato uno degli oggetti più iconici di tutta la nuova trilogia prequel. Ovviamente fate attenzione agli spoiler nelle prossime righe se state seguendo la serie a fumetti.

Le oscure origini della spada laser di Kylo Ren

Tutto parte quando il giovane Ben Solo ha dato il via al suo viaggio nel Lato Oscuro della Forza massacrando i propri compagni nella scuola Jedi. Improvvisamente però la sua fidata spada laser blu non funziona più, riconoscendo il passaggio del personaggio alle forze oscure. E così, giunge il momento di fare una modifica importante all’arma.

Kylo smonta la spada ed estrae il cristallo Kyber che la anima. A questo punto lo stringe nel proprio pugno per farlo sanguinare, dandogli il caratteristico colore rosso tipico del Lato Oscuro. Qui però Kylo fa un errore e mette troppa forza nella stretta, spezzando a metà il cristallo. Il processo di sanguinamento ha funzionato, ma ora c’è un malfunzionamento nella spada.

A causa della rottura del cristallo infatti l’arma tende a surriscaldarsi, producendo fin troppa energia. Per questo motivo quindi Kylo decide di inserire due canali di scarico laterali, dando vita all’iconica guardia della sua lama. Non si tratta quindi di una scelta effettiva del creatore della spada, ma di un modo funzionale per ovviare a un malfunzionamento.

Quest’ultima informazione in realtà era già nota, ma non si sapeva quale fosse la causa di questo problema. Ora, con le nuove informazioni la storia della spada laser di Kylo Ren è finalmente completa.