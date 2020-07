Rob Liefeld, creatore del personaggio di Deadpool, è tornato a parlare del futuro del Mercenario sul grande schermo. Oltre ad aver detto la sua sull’eventuale terzo capitolo dello show, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti su Cable, interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2. Per Rob Liefeld, Cable merita il suo spin-off: “Può esistere indipendentemente da Deadpool, in un batter d’occhio. È così da anni. Se Deadpool è stato in circa 330 fumetti, Cable è stato in circa 520. Sì, ho contato!” Per poi aggiungere: “Durante la lavorazione di Deadpool 2, sia durante la pre-produzione che durante la post-produzione, mi sono avvicinato molto a Josh. Ed era molto entusiasta all’idea di esplorare Cable in possibili sequel”.

Cable è stato creato da Rob Liefeld

Ricordiamo che Cable, il cui vero nome è Nathan Cristopher Charles Summers, è un personaggio dei fumetti, pubblicato dalla Marvel Comics. Sulla sua creazione è bene precisare che un Nathan Summers in fasce comparve per la prima volta su Uncanny X-Men (vol. 1) n. 201 (gennaio 1986) ad opera di Chris Claremont, mentre l’uomo chiamato Cable fece il suo ingresso in scena nella serie New Mutants (vol. 1) n. 87 (1990), la cui sceneggiatura fu firmata dalla scrittrice Louise Simonson. Tuttavia la creazione di Cable è da addebitarsi quasi interamente, soprattutto nell’aspetto fisico, al disegnatore e co-sceneggiatore Rob Liefeld, all’epoca in cima alle classifiche di vendita e di preferenza del pubblico.

Cable & Deadpool era una serie di fumetti pubblicata da Marvel Comics a partire dal 2004. I personaggi del titolo, Cable e Deadpool, condividevano il focus del libro. La serie è stata lanciata in seguito alla cancellazione della precedente serie solista in corso dei personaggi. Il mix di umorismo, azione e intricato complotto del libro gli hanno fatto guadagnare una base di fan devoti. La Marvel Comics ha annullato la serie con il numero 50 per far posto a una nuova serie in corso di Deadpool che è iniziata il 10 settembre 2008 e una nuova serie in corso di Cable che è stata lanciata nel marzo 2008.