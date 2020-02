Robert Downey Jr rivela quale eroe del MCU avrebbe voluto interpretare

Robert Downey Jr. è ormai indissolubilmente legato al personaggio di Tony Stark. Sin dal suo debutto in Iron Man nell’ormai lontano 2008, la sua interpretazione nel ruolo è diventata assolutamente iconica. Il carisma dell’attore fu fondamentale nel rendere un successo quel primo debutto cinematografico, che diede il via al più grande franchise degli ultimi anni. Tuttavia, non è l’unico eroe del MCU che Robert Downey Jr. avrebbe voluto interpretare…

Quale eroe del MCU vorrebbe interpretare Robert Downey Jr.?

In una recente intervista su BBC Radio 1, ha avuto l’occasione di chiacchierare proprio in merito alle alternative della Casa delle Idee che gli sarebbe piaciuto incarnare. E se la prima, come dice lui stesso, è piuttosto ovvia, la seconda possibilità che ha proposto è piuttosto inaspettata. Queste sono state le sue parole:

“Non riesco a pensare a nessun ragazzo americano che non si sia mai immaginato come Spider-Man una volta cresciuto. Tuttavia, se ci ripenso ora, considerato anche quanto io sia fan di Jeremy Renner che l’ha reso così figo, soprattutto quando si trasforma in Ronin, direi che sceglierei Occhio di Falco“.

Come sappiamo, Robert Downey Jr. ha dato l’addio all’universo cinematografico Marvel in Avengers: Endgame, con la morte eroica del suo Tony Stark. Ci sono ancora rumor su un possibile cameo in Black Widow, ma si tratterebbe semplicemente di riprese scartate da Captain America: Civil War, senza un suo ritorno sul set.

Tuttavia, la fantasia dell’attore di diventare Occhio di Falco potrebbe (almeno in teoria) diventare realtà. In fondo l’esplorazione di realtà alternative è proprio il concetto alla base di What If…?, serie animata che debutterà su Disney+. Chissà che in quell’occasione non ci sarà la possibilità di vedere Robert Downey Jr. come Occhio di Falco…

E voi, cosa ne pensate di questa possibilità? E soprattutto, quale eroe del MCU vorreste vedere interpretato da Robert Downey Jr. a parte Iron Man?