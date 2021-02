Le recenti riflessioni di Robert Downey Jr. su Iron Man: “Interpretandolo, mi ritrovavo in Tony Stark”

Ospite allo show di Stephen Colbert, l’attore Robert Downey Jr. ha condiviso in un’intervista alcune riflessioni sul successo del Marvel Cinematic Universe, che è stato in grado di tenere legati a sé e ai propri personaggi fan di tutte le età nel corso di più di dieci anni.

Robert Downey Jr. nell’intervista con Stephen Colbert: “Il MCU esprime un ideale”

Secondo l’attore, l’universo Marvel è così apprezzato perché parla alle persone, ma non solo: esprime alcuni degli ideali americani a suo parere più significativi, e la possibilità di redimersi. A questo proposito, Robert Downey Jr. ha dichiarato di essersi sentito particolarmente connesso al personaggio di Tony Stark, da lui interpretato. Il suo, dice, è stato un vero e proprio viaggio: prima di fare il suo ingresso nel franchise, era passato attraverso alcuni scandali che avevano minato la sua reputazione. Il ruolo di Iron Man è stato un nuovo inizio.

“(Il MCU) è amato così tanto dai ragazzi, degli adulti, dalle persone, perché parla al mondo; ma soprattutto parla ai sogni dell’America democratica, cosa ben più complessa. C’è sempre un ideale che cerca di venire espresso, e, stranamente, la parte migliore di esso viene espressa nell’arco di un paio d’ore di film“.

Il personaggio di Tony Stark è apparso in ben nove film della Marvel, l’ultimo dei quali è stato Avengers – Endgame, del 2019. Iron Man è così diventato, insieme a Captain America (interpretato da Chris Evans), il volto simbolo del MCU.

Prossimi progetti Marvel

La Marvel ha grandi progetti per questo 2021. Oltre alle serie WandaVision, salvo imprevisti verranno lanciati altri show (come ad esempio The Falcon and the Winter Soldier) e ben quattro film.

Quanto a Robert Downey Jr., il successo post-Marvel si fa ancora attendere, ma potrebbe arrivare con una nuova serie Disney+. Potrebbe esserci ancora un’apparizione per Iron Man nel film Black Widow.