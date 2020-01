Dopo aver scelto di non ritornare nel Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. ha svelato perché ha scelto Dolittle come prossimo progetto. L’attore ha infatti partecipato ad un’intervista di Extra insieme alla moglie Susan Downey. Qui ha svelato: “Penso sempre ‘Perché questo film, perché ora, perché interessarsi?'” Un episodio in particolare lo ha convinto a lanciarsi in questa nuova sfida: “E poi, onestamente, mi sono affacciato alla finestra e ho visto questi alpaca che mi guardavano insieme alle nostre capre, le nostre mucche, e i nostri maialini… sembrava un po’ una coincidenza”. Il motivo principale è però anche un altro: “E poi a noi non piace stare troppo tempo senza un progetto estremamente difficile da fare insieme, che sia un film o un bambino”.

Robert Downey Jr. e l’esperienza in Dolittle

Il grande protagonista in passato nei panni di Tony Stark ha poi aggiunto: “Alla fine è stata un’esperienza davvero positiva. Un processo arduo e molto lungo che ci ha insegnato molto”. Le gratificazioni sono arrivate presto: “Ed è molto belo perché ora, quando le persone vedono il film, mi interessa solo sapere se gli è piaciuto. Oggi è il primo giorno, e stiamo iniziando con la promozione. La gente mi dice ‘Sì, lo stiamo vedendo e ci piace”.

Dolittle debutterà nelle sale italiane il prossimo 30 gennaio. Il film, diretto da Stephen Gaghan, è basato sul personaggio principale della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting. Dopo aver perso la moglie sette anni prima, il dottor John Dolittle vive nascosto dietro le alte mura della sua dimora, con il suo esercito di animali esotici a fargli compagnia. Quando la giovane sovrana si ammala gravemente, Dolittle è costretto ad affrontare un’epica avventura su un’isola leggendaria accompagnato da un giovane apprendista e da vari amici animali per trovare una cura. Questo gli permetterà di ritrovare se stesso, combattendo vecchi nemici e scoprendo creature meravigliose. Qui trovate il trailer del film!