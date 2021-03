Robert Downey Jr. spiega perchè Tom Holland è perfetto come Spider-Man

Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, e l’ex Iron Man Robert Downey Jr. ha spiegato quale caratteristica essenziale rende l’attore la persona perfetta per interpretare Spider-Man. In un’intervista a GQ, mentre discuteva del film Cherry, Downey ha rivelato di sapere che Holland sarebbe stato perfetto per il ruolo per come ha gestito la pressione.

Le parole di Robert Downey Jr.

Queste le parole di Robert Downey Jr.: “Non è facile superare una prova del fuoco del genere. I fan Marvel sono terribilmente esigenti, si aspettano tanto”. L’interprete di Iron Man approfondisce poi la sua analisi: “Diventare Spider-Man non è certo facile perdersi in un ruolo del genere è facile. Poi sei costretto a lavorare senza sosta, è pazzesco. Ma Tom sa gestire tutto questo, è un lavoratore instancabile, un apicoltore”. Un accostamento davvero significativo: “Io, Tom, i ragazzi della Marvel, siamo apicoltori. Non è per niente sexy. Fa caldo sotto quei dannati costumi”. Infatti: “Non riesci a vedere nulla. Sudiamo tanto per il dolce, dolce nettare sciropposo che il pubblico può consumare. Siamo tutti apicoltori. Apicoltori pagati eccessivamente, però”.

Spider-Man: No Way Home ha una ‘clausola’ che preoccupa un po’ i fan della Marvel. Il film è attualmente l’ultimo titolo che Sony Pictures e Marvel Studios stanno contrattualmente realizzando insieme. Ciò vuol dire che No Way Home, secondo l’attuale contratto, sarà l’ultimo film stand-alone di Tom Holland per il MCU. Non è la prima volta che Sony e Marvel arrivino alla fine di un accordo, ma visto il futuro incerto, Tom Holland spera che ci sia qualche altro Spider-Man ad attenderlo lungo la strada.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home è interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch. La data di uscita del film è attualmente fissata per il 17 dicembre.