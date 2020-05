Robert Pattinson in un'intervista rivela che non sta concentrandosi molto sull'allenamento

Se siete preoccupati per il fatto che non avete sfruttato la quarantena per rimettervi in forma, sappiate che non siete i soli. Anche Batman, o meglio il suo futuro interprete Robert Pattinson, non ha dedicato molto tempo all’allenamento durante questo periodo. Lo rivela lui stesso in una lunga intervista a GQ, spiegando il suo punto di vista sull’importanza data al fisico degli attori in tempi recenti.

Robert Pattinson non ha fatto allenamento durante la quarantena

“Credo che se ti alleni tutto il tempo, tu sia parte del problema. Fissi un precedente. Nessuno ci dedicava tutta questa attenzione negli anni ’70. Anche lo stesso James Dean non era propriamente superfisicato“.

Così commenta Robert Pattinson in relazione alle sue sessioni di allenamento in vista del ritorno futuro sul set di The Batman. In realtà, riporta la testata, l’attore ha ricevuto il materiale per mantenere il proprio fisico anche in questo periodo con alcuni attrezzi base forniti da Warner Bros. e l’invito a utilizzarli. Tuttavia l’attore lascia intendere che non li ha sfruttati poi tanto.

Queste dichiarazioni sicuramente lasciano stupiti, soprattutto se confrontate a quelle di Zoë Kravitz, che nel film sarà Catwoman, che dichiara di allenarsi tuttora cinque giorni a settimana per il ruolo. Quello che Pattinson sembra voler evidenziare nelle sue parole però è che l’asticella per il fisico degli attori si è alzata moltissimo negli ultimi anni, forse anche più di quanto sia effettivamente necessario.

Certo, il personaggio di Batman ha tradizionalmente un fisico eccezionale, soprattutto nelle ultime interpretazioni di Christian Bale e Ben Affleck. Quello che Pattinson porterà sullo schermo sarà però un Batman giovane all’inizio della sua carriera e quindi forse non sarà necessario il fisico massiccio dei suoi predecessori. Oppure forse l’attore sta semplicemente minimizzando la situazione e il fatto che “non stia facendo praticamente nulla” significhi in realtà un allenamento sufficiente a mantenersi in forma da supereroe. Chissà però come la prenderà Warner Bros. e la sua personal trainer…