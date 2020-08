The Batman: Robert Pattinson ha mentito a Nolan per andare al provino

L’audizione di Robert Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film di prossima uscita di Matt Reeves, The Batman, ha avuto luogo durante la produzione di Tenet di Christopher Nolan, di cui è protagonista anche l’attore. Ora Pattinson ha confessato di aver detto una bugia a Nolan per lasciare il set di Tenet per uno screen test di Batman. “E poi dovevo essere davvero riservato sulle cose di Batman“, si è giustificato Pattinson in una recente intervista. “Così ho dovuto mentire a Chris sul fatto di dover andare a fare un provino – ho detto che avevo un’emergenza familiare”, ha ammesso. Nolan, però, non si è fatto trarre in inganno: il regista avrebbe subito compreso le intenzioni di Pattinson, tanto da chiedergli: “Stai facendo l’audizione per Batman, vero?”

Cristopher Nolan ha subito scoperto la verità

Intanto la produzione di The Batman è stata ritardata a causa del coronavirus, ma recentemente è stato dato il permesso di riprendere le riprese nel Regno Unito. Anche se molto non è stato rilasciato sul film, a parte un teaser e diverse foto dal set, sia Pattinson che Reeves parteciperanno al prossimo evento virtuale, DC FanDome. Quì verranno probabilmente rivelate ulteriori informazioni. Nel frattempo, Tenet era stato pianificato per il rilascio a luglio, ma è stato poi posticipato fino al 2 agosto. Il tutto prima di ricevere la sua data di anteprima attualmente pianificata il 26 agosto all’estero e il 3 settembre in diverse città degli Stati Uniti.

The Batman è diretto da Matt Reeves, co-scritto da Reeves e Mattson Tomlin. Il film è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth. Oltre a Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot/ The Penguin. Completano il cast Paul Dano nei panni di Edward Nashton/The Riddler, John Turturro come Carmine Falcone e Peter Sarsgaard e il procuratore distrettuale Gil Colson. The Batman uscirà nelle sale il 1° ottobre 2021.