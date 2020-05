Robert Rodriguez e Peyton Reed confermati per The Mandalorian

Robert Rodriguez è stato confermato come regista della seconda stagione di The Mandalorian che andrà in onda su Disney+. Il cineasta di Sin City e Spy Kids ha twittato una sua foto con “la più grande star dell’universo”: Baby Yoda. Il regista ha infatti dichiarato: “Sono davvero onorato di dire che ora ho avuto il privilegio molto raro di dirigere la più grande stella dell’universo”. Insieme a Robert Rodriguez ci sarà anche Peyton Reed, (Ant-Man and the Wasp), nella squadra di regia della seconda stagione. Quest’ultimo ha annunciato la sua presenza attraverso un post su twitter che non lascia dubbi.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Tra i volti nuovi della seconda stagione Rosario Dawson

La produzione della seconda stagione della serie spinoff di Star Wars è già terminata. Tra i nuovi volti per la seconda stagione ci sono Rosario Dawson, Michael Biehn e un ricorrente Bill Burr. Si uniscono a star di ritorno tra cui Pedro Pascal nel ruolo del protagonista, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow. Oltre a Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Nick Nolte, Julia Jones e Ming-Na Wen. La serie di cacciatori di taglie interstellare live-action è stata presentata in anteprima il 12 novembre su Disney+, il giorno in cui è stato lanciato il servizio di streaming. Addetti ai lavori hanno lasciato intendere che diversi personaggi affermati della saga dei film della saga di Skywalker appariranno durante la seconda stagione dello show.

Ricordiamo che The Mandalorian (nota anche come Star Wars: The Mandalorian) è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. Ricordiamo che lo show è la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020.