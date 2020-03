Robert Rodriguez ha diretto un episodio di The Mandalorian

Secondo il portale HN Entertainment, Robert Rodriguez è stato coinvolto nella regia di The Mandalorian, serie disponibile su Disney+. Questo quanto dichiarato dal portale: “HN Entertainment ora può confermare dalla nostra fonte che Robert Rodriguez ha effettivamente lavorato a The Mandalorian e che parte dei rumors sono accurati”. L’indiscrezione poi aggiunge: “Rodriguez non è estraneo agli effetti visivi su larga scala mentre ha recentemente diretto l’ambizioso manga fantascientifico Alita: Battle Angel per lo scrittore e produttore James Cameron”.

The Mandalorian, le ultime indiscrezioni sullo show

Pochi giorni fa, secondo rumor riportati dal portale Cbr, si è inoltre saputo che Rosario Dawson apparirà come Ahsoka Tano nella seconda stagione dello show. Si tratterebbe della prima apparizione del personaggio in carne ed ossa e, dunque, interpretato da un attore dopo il debutto nella serie animata Star Wars: The Clone Wars nell’agosto 2008.

The Mandalorian (nota anche come Star Wars: The Mandalorian) è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. Ricordiamo che lo show è la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica.

La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020. Secondo gli ultimi rumor, l’attenzione sarebbe tutta puntata sul regista di Ant Man Peyton Reed che potrebbe dirigere un paio di episodi dello show. In merito alle voci su Reed al momento non ci sono ancora commenti ufficiali da parte del team.