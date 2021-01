Robert Rodriguez al lavoro sul reboot di Spy Kids

Il regista, che di recente ha prodotto We Can Be Heroes per Netflix, scriverà e dirigerà il nuovo film

Come riportato da Deadline, Robert Rodriguez scriverà e dirigerà un nuovo film di Spy Kids per Skydance Media. Nessun membro del cast o dettagli della trama sono stati annunciati, ma si sa che continuerà a ruotare attorno a una famiglia multiculturale. Robert Rodriguez è tornato recentemente nel mondo dei film per la famiglia con We Can Be Heroes, prodotto per Netflix. Il franchise di Spy Kids ritornerà sugli schermi dopo aver ottenuto numeri altisonanti con il primo lungometraggio nel 2001. Sono infatti ben 112 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti.

Robert Rodriguez e la scelta di puntare su una famiglia multiculturale

La rappresentazione multiculturale è stata importante per Robert Rodriguez in Spy Kids sin dal primo film, e inizialmente ha dovuto lottare per questo. Il regista ha spiegato: “Per me è stata una grande vittoria, ed è stata importante per le cose da seguire, che i bambini di Spy Kids fossero una famiglia latina”. Infatti: “Lo studio affermava: “Perché li stai facendo latini, però? Perché “Non li fai solo americani?” Ma: “E ho pensato: “Sono americani, si basa sulla mia famiglia”. Mio zio è in realtà – il suo nome è Gregorio Rodriguez, è un agente speciale dell’FBI che è stato l’unico a sconfiggere due criminali dei primi dieci [più ricercati]. Ecco su cosa si basa il personaggio di Antonio [Banderas]”. Di conseguenza: “Volevo fare un film sulla mia famiglia, perché sono cresciuto in una famiglia di 10 bambini, una grande famiglia latina”.

Spy Kids è un film del 2001 prodotto, musicato, montato, scritto e diretto da Robert Rodriguez. È un film di fantaspionaggio rivolto a un pubblico di ragazzi e familiare. Ha avuto tre sequel: Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti, Missione 3D – Game Over e Spy Kids 4 – È tempo di eroi.