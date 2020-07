È morto Roberto Draghetti, doppiatore di Jamie Foxx e Terry Crews

Roberto Draghetti, doppiatore italiano storico, è morto a Roma la scorsa notte a causa di un infarto. Lo ricordiamo per aver prestato la voce a Jamie Foxx in pellicole come Collateral, Stealth – Arma suprema, Jarhead, Miami Vice, Dreamgirls e The Kingdom. Tra le sue interpretazioni vocali ricordiamo anche Jeffrey Wright (Casino Royale), Idris Elba (Luther) e Adam Baldwin (Chuck). Oltre a Josh Brolin (in Melinda e Melinda, Non è un paese per vecchi, Il Grinta, Everest), Benicio del Toro (in Paura e delirio a Las Vegas). Di recente invece ha prestato la voce di Mosca, uno dei protagonisti de La Casa di Carta su Netflix.

Grande protagonista anche nei videogiochi

Roberto Draghetti ha doppiato anche alcuni personaggi animati. Lo ricordiamo in Cyborg per Teen Titans, poi ne I Simpson nel Sovraintendente Chalmers (dalla seconda metà della stagione 17). Ha partecipato anche a The Cleveland Show, Ed, Edd & Eddy, Star Wars: Clone Wars come Gregar Typho. Una carriera davvero lunga e ricca di soddisfazioni. Basti pensare anche alla Disney per la quale ha prestato la voce a Shere Khan nella serie Il libro della giungla del 2010 e per vari ruoli nella serie televisiva de La Carica dei 101. Per quanto riguarda infine i videgiochi, è stato Garrosh Malogrido in World of Warcraft e Heroes of the Storm e Celebrimbor in La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor.

La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor è un action RPG ispirato all’universo fantasy trattato nei romanzi di J. R. R. Tolkien, sviluppato da Monolith Productions e da Behaviour Interactive (che si è occupata del porting per PlayStation 3 e per Xbox 360) e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment.