Robin Hood torna in live-action su Disney+

Anche Robin Hood avrà il suo remake in live-action. L’annuncio è arrivato ieri sera, riportato da diverse testate statuinitensi, rivelando quali saranno i piani futuri per questo progetto. Al contrario di altri titoli dello stesso ‘filone’, come La bella e la bestia o i recenti Aladdin e Il re leone, non farà il proprio debutto nelle sale. Questa nuova pellicola infatti arriverà direttamente su Disney+ come film originale esclusivo della piattaforma.

Robin Hood, il remake live-action arriva su Disney+

Non si tratta del primo caso di questo tipo. Il catalogo di lancio della piattaforma di streaming, che ha recentemente debuttato anche in Italia, comprendeva proprio il remake live-action di Lilli e il vagabondo. Una scelta che a quanto pare ha pagato, vista la decisione di proseguire con la programmazione di altri titoli simili sul servizio.

Attualmente siamo ancora alle fasi iniziali dello sviluppo per la pellicola, per cui i dettagli sono limitati. Quanto finora rivelato suggerisce uno stile che mischi computer grafica a live-action puro. Un concetto piuttosto simile a quanto visto in altre pellicole di questo filone di remake Disney, come Il libro della giungla o Dumbo.

Insieme all’annuncio del film c’è stata anche la rivelazione del team creativo. A dirigere il nuovo Robin Hood sarà Carlos Lopez Estrada, mentre la sceneggiatura sarà di Kari Granlund. Quest’ultimo si è già occupato proprio del remake di Lilli e il vagabondo, di cui parlavamo in precedenza, ottenendo quindi nuovamente la fiducia di Disney.

Quello di Robin Hood sarà uno solo dei remake live-action di Classici Disney che vedremo nei prossimi anni. Il primo sarà con tutta probabilità quello di Mulan, che già avrebbe dovuto arrivare nelle sale prima di un rinvio a causa dell’attuale situazione internazionale. I progetti in cantiere sono però ancora molti, da La sirenetta a La spada nella roccia, fino al particolare Cruella che più che un remake vero e proprio offrirà un taglio nuovo sulla linea di Maleficent.