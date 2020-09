RoboCop: una serie prequel in lavorazione

Il mondo di RoboCop sta per espandersi. Lo sceneggiatore originale del film, Edward Neumeier, ha rivelato di essere a lavoro con MGM su una serie TV ambientata prima degli eventi del film originale del 1987. La serie sarà incentrata sul corrotto dirigente dell’OCP Dick Jones e avrà “tutte le cose interessanti su RoboCop”, ha ammesso Neumeier a Moviehole.net. “Sto lavorando con questi due scrittori, Dave Parkin e Rob Gibbs, che hanno comprato questa idea da un mio amico produttore televisivo, che poi me l’ha portata”, ha aggiunto, “La prima volta che l’ho sentita ho capito che era un’idea interessante”.

Edward Neumeier parla del protagonista

Edward Neumeier ha dichiarato che, in linea con la tradizione del film originale, la sua intenzione è quella di usare la serie come una satira pungente sugli eventi attuali. “C’è l’idea di parlare di affari e forze dell’ordine nella città di Detroit ‘un minuto e mezzo nel futuro’, sarebbe un modo per raccontare ogni sorta di storie su affari e tecnologia, la Silicon Valley, la società, serpenti in giacca e cravatta, poliziotti e tutto il resto. È un quadro meravigliosamente ricco”, ha ammesso. In seguito, ha parlato anche del protagonista: “È divertente lavorare con una versione più giovane di Dick Jones che conosciamo in RoboCop”.

Ronny Cox ha interpretato Jones nel Robocop originale. Neumeier ha co-scritto il film originale con Michael Miner, e i due hanno scritto una sceneggiatura per il sequel intitolata Robocop Returns basata sulle idee che avevano nel 1988.

Dopo l’addio di Neill Blomkamp, il ruolo di regista di Robocop Returns è passato ad Abe Forsythe. È The Hollywood Reporter a spiegare che la MGM ha deciso di puntare su Forsythe per dirigere il nuovo capitolo dello show. Il progetto verrà prodotto da Richard Suckle di Atlas Entertainment insieme a Ed Neumier e Michael Miner, sceneggiatori del film originali e accreditati come co-creatori del franchise. Forsythe contribuirà nella stesura dello script definitivo.