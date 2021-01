Gli interpreti di Rocket e Sif arrivano in Australia per Thor 4

Un altro protagonista dei Guardiani della Galassia è arrivato in Australia. Con le riprese principali ora in corso, Sean Gunn ha condiviso una sua foto di fronte alla Sydney Opera House, confermando che riprenderà il suo ruolo di Rocket Raccoon. Ciò lo renderebbe una delle ultime star dei Guardiani a confermare di essere inclusa nella produzione a differenza di Zoe Saldana. Gunn ha condiviso la foto su Instagram senza alcuna didascalia, anche se tutti gli indizi portano ad una sua presenza in Thor 4. La maggior parte delle star dei Guardiani della Galassia sono già arrivate a Sydney e sono in quarantena. Anche Jaimie Alexander è in viaggio per Sydney, in Australia, per iniziare le riprese di Lady Sif in Thor: Love and Thunder.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sean Gunn (@thejudgegunn)

Jaimie Alexander ha debuttato in Thor nel 2011

“Verso la terra laggiù”, ha postato Jaimie Alexander sulla sua pagina Instagram. La foto vede anche un paio di spade emoji, simili all’arma asgardiana scelta da Sif. La Alexander ha debuttato come Sif in Thor del 2011. Il suo personaggio è stato rappresentato come un potente guerriero e amica d’infanzia di Thor (Chris Hemsworth), che nutre sentimenti romantici prima del suo incontro con Jane Foster (Natalie Portman). Dopo il suo esilio a Midgard / Terra, Sif e i Tre Guerrieri (cioè Fandral, Volstagg e Hogun) visitano segretamente la Terra per ottenere l’aiuto di Thor nello sconfiggere Loki (Tom Hiddleston), che invia l’armatura del Distruttore per ucciderli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jaimie Alexander (@jaimiealexander)

Sebbene i dettagli della trama non siano emersi per mesi, il regista Taika Waititi ha parlato di Thor 4 una commedia romantica. “Penso che andrà davvero bene”, ha anticipato Waititi. Per poi aggiungere: “È così folle e anche molto romantico. Mi piacciono i romanzi. Voglio solo fare una storia d’amore. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o di cui non mi sono mai preoccupato”. Thor: Love and Thunder è attualmente previsto per il rilascio il 6 maggio 2022.